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ГПУ: Справу Стерненка передали до Києва через підозру зв'язків між поліцією і нападниками

П'ятниця, 9 листопада 2018, 06:06

Кримінальну справу щодо нападу на лідера громадської організації "Небайдужі" Сергія Стерненка передали для подальшої роботи до Києва через підозру про змову між нападниками і окремими правоохоронцями.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" повідомив генеральний прокурор Юрій Луцценко, передає ТСН.

"Його справу забрано з Одеси у силу підозри у певних корумпованих і особистих зв'язках між нападниками і окремими правоохоронцями. Доручено центральному апарату слідства Служби безпеки України", - розповів Луценко.

Генпрокурор упевнений в тому, що нападники на Стерненка будуть покарані, а що стосується замовників, то "треба ще працювати".

Раніше одеська поліція розпочала досудове слідство за заявою голови громадської організації "Небайдужі" Сергія Стерненка щодо стеження за ним.

Сам Стерненко 5 листопада повідомив у Facebook, що 27 жовтня за ним стежив чоловік, якого той вважає співорганізатором нападу на нього.

Як повідомлялося, увечері 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка

Стерненко під час зіткнення отримав ножове поранення у руку. Один з нападників утік, але згодом був затриманий. Інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Це був уже третій замах на Стерненка. 1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї. 7 лютого на Стерненка напали біля його будинку. 

Теми: ЛуценкоГенпрокуратураОдесаактивістиСБУ
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