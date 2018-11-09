Порошенко завернув заяву Луценка про відставку

Президент Петро Порошенко повернув заяву про відставку назад Генеральному прокурору Юрію Луценку.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі адміністрації президента.

"Президент повернув заяву гепрокурору з огляду на те, що Юрій Луценко отримав вотум довіри у парламенті (всього 38 голосів під час рейтингового голосування) і перед ним стоять важливі завдання", - зазначили у відомстві.

7 листопада генпрокурор Юрій Луценко подав заяву президенту про відставку. Про таке бажання Луценко заявив з трибуни Верховної Ради 6 листопада.

Таке рішення він прийняв в зв'язку із критикою правоохоронців щодо справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу зробити це цього тижня", - сказав він.

Луценко заявив, що не може допустити "двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкритий злочин".

В той же день віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримує відставку.

Згодом спікер Верховної ради Андрій Парубій поставив на рейтингове голосування питання відставки генпрокурора і за це віддали свої голоси лише 38 нардепів.

У середу в Центрі протидії корупції нагадали Луценку, що першим його заяву на звільнення повинен розглянути президент Петро Порошенко.

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