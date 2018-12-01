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Волкер закликав ЄС розглянути посилення санкцій проти Росії

Субота, 1 грудня 2018, 05:45
Волкер закликав ЄС розглянути посилення санкцій проти Росії

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що США і ЄС мають розглянути можливість посилення санкцій проти Росії через інцидент, який стався в Керченській протоці.

Про це він сказав в інтерв'ю Suddeutsche Zeitung.

"Після агресії РФ в Керченській протоці відносини з Москвою перебувають на новому рівні. Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а європейці та американці повинні розглянути подальші санкції", - підкреслив Волкер.

Також дипломат заявив, що "росіяни повинні звільнити українських моряків та кораблі".

Крім цього, Волкер сказав, що не вірить в те, що початковою метою введення воєнного стану було бажання президента України Петра Порошенка перенести вибори.

"Наскільки я можу судити, воєнний стан не завадить демократичним правам українців", - зазначив він.

Як повідомлялось, президент Європейської ради Дональд Туск впевнений у продовженні санкцій проти Російської Федерації наступного місяця.

Йдеться про продовження санкцій, які були запроваджені через агресію Росії на Донбасі та окупацію Криму а 2014 році. Вони не пов'язані з останніми подіями в Азовському морі.

Раніше повідомлялося, що ЄС додасть до санкційного списку додадуть дев'ять осіб, причетних до проведення фейкових виборів на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

В той же час, у ЄС підтвердили, що обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти Росії у зв’язку з ескалацією ситуації в Азовському морі.

31 липня Рада ЄС запровадила санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного спорудження мосту через Керченську протоку до окупованого Росією Криму.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

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"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіясанкціїЄС
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