ЄС у грудні продовжить санкції проти Росії – Туск

522 перегляди
П'ятниця, 30 листопада 2018, 14:53

Президент Європейської ради Дональд Туск впевнений у продовженні санкцій проти Російської Федерації наступного місяця.

Про це він написав у Twitter. 

"Європа об'єднана у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Ось чому я впевнений, що в грудні ЄС продовжить санкції проти Росії", - написав Туск.

Йдеться про продовження санкцій, які були запроваджені через агресію Росії на Донбасі та окупацію Криму а 2014 році. Вони не пов'язані з останніми подіями в Азовському морі.

Раніше повідомлялося, що ЄС додасть до санкційного списку додадуть дев'ять осіб, причетних до проведення фейкових виборів на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

В той же час, у ЄС підтвердили, що обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти Росії у зв’язку з ескалацією ситуації в Азовському морі.

Нагадаємо, 31 липня Рада ЄС запровадила санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного спорудження мосту через Керченську протоку до окупованого Росією Криму.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЄС санкції Росія Україна
powered by lun.ua
По темі
Єврокомісія виділила Україні 500 мільйонів євро допомоги 30 листопада 2018, 13:57
Україна вичерпала 10 квот на безмитний експорт агропродукції до ЄС 30 листопада 2018, 12:18
США закликають ЄС перевірити, наскільки суворо виконуються санкції проти Росії 29 листопада 2018, 09:21
Усі новини
Головні новини
Суд заарештував блогера Барабошка: застава 3 мільйони
ЄС у грудні продовжить санкції проти Росії – Туск
У Лаврова натякнули на можливість захоплення інших частин України
Верховний суд визнав незаконним звільнення скандального судді Татькова
Усі новини
здоров'я

Коли електронні "лікарняні" повністю замінять паперові

дослідження

На якому місці література у житті українців