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ЄС у грудні продовжить санкції проти Росії – Туск

П'ятниця, 30 листопада 2018, 13:53

Президент Європейської ради Дональд Туск впевнений у продовженні санкцій проти Російської Федерації наступного місяця.

Про це він написав у Twitter. 

"Європа об'єднана у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Ось чому я впевнений, що в грудні ЄС продовжить санкції проти Росії", - написав Туск.

Йдеться про продовження санкцій, які були запроваджені через агресію Росії на Донбасі та окупацію Криму а 2014 році. Вони не пов'язані з останніми подіями в Азовському морі.

Раніше повідомлялося, що ЄС додасть до санкційного списку додадуть дев'ять осіб, причетних до проведення фейкових виборів на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

В той же час, у ЄС підтвердили, що обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти Росії у зв’язку з ескалацією ситуації в Азовському морі.

Нагадаємо, 31 липня Рада ЄС запровадила санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного спорудження мосту через Керченську протоку до окупованого Росією Криму.

Європейська правда

Теми: ЄСсанкціїРосіяУкраїна
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