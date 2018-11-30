ЄС у грудні продовжить санкції проти Росії – Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск впевнений у продовженні санкцій проти Російської Федерації наступного місяця.

Про це він написав у Twitter.

"Європа об'єднана у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Ось чому я впевнений, що в грудні ЄС продовжить санкції проти Росії", - написав Туск.

Europe is united in our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. This is why I am sure that the EU will roll over the sanctions against Russia in December. — Donald Tusk (@eucopresident) November 30, 2018

Йдеться про продовження санкцій, які були запроваджені через агресію Росії на Донбасі та окупацію Криму а 2014 році. Вони не пов'язані з останніми подіями в Азовському морі.

Раніше повідомлялося, що ЄС додасть до санкційного списку додадуть дев'ять осіб, причетних до проведення фейкових виборів на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

В той же час, у ЄС підтвердили, що обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти Росії у зв’язку з ескалацією ситуації в Азовському морі.

Нагадаємо, 31 липня Рада ЄС запровадила санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного спорудження мосту через Керченську протоку до окупованого Росією Криму.

Європейська правда