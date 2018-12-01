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Польща і Данія домовилися про газогін у Балтійському морі

Субота, 1 грудня 2018, 09:45
Польща і Данія домовилися про газогін у Балтійському морі

Польща і Данія домовилися прокласти газопровід Baltic Pipe через Балтійське море довжиною 900 кілометрів, який має почати поставки норвезького газу до Польщі у 2022 році.

Як повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter, відповідну угоду було підписано 30 листопада, пише DW

"Сьогодні нам вдалося зробити квантовий стрибок у бік безпеки та незалежності польського енергетичного сектору. Було прийнято інвестиційне рішення щодо створення стратегічного газопроводу Baltic Pipe, який дозволить імпортувати газ з норвезького шельфу через Данію", - заявив Моравецький. 

Відповідно до плану, Baltic Pipe має почати прокачувати газ до Польщі, коли завершиться контракт з російським "Газпромом".

Польський газовий оператор GAZ-SYSTEM SA та данський Danish Energinet SOV оголосили, що вони розробили угоду щодо газопроводу, яка передбачає його введення в експлуатацію до 1 жовтня 2022 року.

Потужність газогону має становити до 10 мільярдів кубічних метрів газу на рік.

Проект має фінансову підтримку ЄС на суму 51,4 млн євро з Європейського механізму підключення (CEF). Загальні витрати на будівництво газогону не розкриваються.

Раніше Польща підписала угоду про постачання скрапленого природного газу із США, прагнучи послабити залежність від російського газу в умовах напруженості з Москвою. Окрім того Польща розглядає можливість імпорту  палива з Норвегії та Катару.

"Українська правда" у Threads

Теми: газПольщаГазпромДанія
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