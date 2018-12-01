Версія Путіна щодо українських кораблів: пішли в Керч, могли підірвати міст

Президент РФ Володимир Путін не виключив можливості обміну захоплених 25 листопада 24-х українських моряків на росіян, які утримуються під вартою в Україні.

Відповідаючи на прес-конференції за підсумками саміту G20 на питання про можливість такого обміну, Путін сказав, що українська сторона поки питання про обмін не піднімала.

"Але зараз про це і говорити рано, зараз триває слідство. Нам потрібно підтвердити провокаційний характер дій української влади і зафіксувати це все в юридичних документах... Нам потрібно оформити відповідним чином, а там видно буде", - заявив він.

Путін також заявив, що Росія не буде вводити обмежень для громадян України для в'їзду в РФ після того, як Україна заборонила в'їзд росіянам чоловічої статі у віці від 16 до 60 років на час воєнного стану.

"Ми ніяких обмежень щодо громадян України вводити не будемо. Більше того, ми, навпаки, підемо шляхом лібералізації перебування громадян України на нашій території і лібералізації отримання російського громадянства, якщо хтось із них цього хоче", - сказав він.

Президент РФ також зазначив, що контакти з Україною на вищому рівні не припиняються, незважаючи на те, що розмова з президентом Петром Порошенком після захоплення українських моряків не відбулася.

"У нас контакти на робочому рівні (з Україною - ред.) зберігаються. Сподіваюся, так і буде. Що стосується контактів на вищому рівні, то я від них не відмовляюся. Дійсно ця розмова не відбулася, але це не означає, що ми припиняємо будь-яке спілкування. Хоча спілкуватися складно, тому що незрозуміло, про що говорити. Нічого ж не виконується", - заявив Путін.

Він також стверджує, що російські прикордонники затримали українські кораблі тому, що ті "пішли в Керч".

"Навіть після того, як вони (українські кораблі - ред.) порушили наші територіальні води, все одно їм прикордонники сказали: "Якщо ви підете в Керч, станьте на стоянку і візьміть лоцмана". "Ні, ми туди не підемо". І відразу ж туди пішли", - описав російську версію президент РФ.

"Наші прикордонники почали їх витісняти тільки тому, що вони пішли в Керч. Хоча при цьому багато разів публічно говорили про те, що міст збираються підірвати. А що прикордонникам було робити? На вимоги зупинитися не підкоряються, почали тікати в нейтральні води", - сказав Путін.

Він підкреслив, що Росія раніше пропускала українські військові судна через Керченську протоку, зокрема 11 вересня.

Путін також заявив, що воєнний стан в Україні введено для обмеження громадянських прав і свобод, а також політичної діяльності.

"І при більш масштабних подіях, пов'язаних з Україною, ніхто не вводив воєнного стану. А тепер напередодні виборів треба обов'язково це зробити. Для чого? Природно, для того, щоб обмежити громадянські права і свободи, обмежити політичну діяльність в країні", - вважає він.

Путін підкреслив, що воєнний стан ввели в 10 областях - "як раз у тих, в яких чинний президент не користується особливою підтримкою і його політика не знаходить там одностайного схвалення".

"Це означає, що чинне керівництво України своїми руками розділило країну на благонадійну і не дуже. Більш грубої помилки я навіть уявити собі не можу", - заявив він.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

30 листопада ввечері міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що розташовані у Москві.

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