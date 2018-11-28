Путін так і не поговорив із Порошенком про моряків
Російський президент Володимир Путін і український президент Петро Порошенко не спілкувалися після інциденту в Керченській протоці.
Про це речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав "РИА Новости".
Порошенко в інтерв'ю телеканалам у вівторок заявив, що в ніч після захоплення українських моряків у районі Керченської протоки просив про розмову з Путіним, але відповіді не отримав – і змушений був звернутися по допомогу до канцлера Німеччини Ангели Меркель.
"Жодних телефонних контактів президентів не було", – сказав Пєсков.
До цього, в понеділок, речник Путіна також говорив, що розмов двох президентів не було і йому невідомо, чи плануються двосторонні контакти з приводу захоплених українських військових суден і звільнення моряків.
Путін обговорював із Меркель інцидент у Чорному морі.
25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.
27 листопада підконтрольні Кремлю судді в анексованому Криму обрали запобіжний захід для 15 захоплених моряків, залишивши українців під вартою на 2 місяці.
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