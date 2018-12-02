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Меттіс: До Путіна погано доходить

Неділя, 2 грудня 2018, 05:47
Меттіс: До Путіна погано доходить

Президент РФ Володимир Путін погано розуміє, Росія спробувала втрутитися в проміжні вибори в США в минулому місяці - так само, як вона це робила в 2016 році, і порушує міжнародні угоди.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс під час форуму з безпеки в Каліфорнії, пише AFP.

"(Путін) минулого місяця знову намагався заплямувати наші вибори, і ми продовжуємо спостерігати зусилля в цьому напрямку", - сказав глава Пентагону.

"Путін продовжує спроби підірвати демократичні процеси, які потрібно захищати", - сказав Меттіс. 

З такою заявою глава Пентагону виступив на тлі відмови Трампа від зустрічі з Путіним на саміті G20 через агресію Росії проти України в Азовському морі, коли ФСБ відкрила вогонь на ураження і захопила 3 ​​українських кораблі і 24 військовослужбовців.

Як пише Reuters, Меттіс назвав Путіна "slow learner" (в перекладі: поганий учень, до якого туго доходить, тупуватий).

"До містера Путіна явно туго доходить. Він не визнає, що те, що він робить, насправді створює ворожість проти його людей", - сказав Меттіс.

"Те, що ми бачимо, що Путін робить, не дотримуючись міжнародних угод ... ми маємо справу з кимось, кому ми просто не можемо довіряти", - додав глава Пентагону.

При цьому, як повідомлялося, представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що Трамп під час п'ятничної вечері на саміті G20 провів неформальну розмову з Путіним.

1 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна може відбутися тільки після повернення Росією захоплених українських моряків і суден.

Теми: СШАРосіяПутінТрамп
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