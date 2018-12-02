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В РФ розповіли про стан полонених українських моряків

Неділя, 2 грудня 2018, 12:20
В РФ розповіли про стан полонених українських моряків

Члени московської Громадської наглядової комісії (ГНК) відвідали полонених українських моряків, які утримуються у Лефортовському СІЗО.

Про це 2 грудня повідомила уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова з посиланням на інформацію російського омбудсмена Тетяни Москалькової. 

"Отримала офіційну інформацію від Москалькової. Вона повідомила, що члени московської ГНК  відвідали 21 українського моряка, який утримується у Лефортовському СІЗО. З кожним з них розмовляли. За словами Москалькової, умови утримання українських військовополонених "відповідають міжнародним стандартам, скарг та звернень з їхнього боку немає", - зазначила Денісова.

Також члени ГНК відвідали трьох українських моряків, які утримуються у медичному підрозділі "Матросской тишины".

"Їхнє лікування проходить нормально. Наступного тижня їх відвідає уповноважений з прав людини у Москві, а також Уповноважений з прав людини в РФ Москалькова", - зазначила український омбудсмен. 

Денісова додала, що планує провести перемовини з Москальковою щодо надання можливості відвідати українських моряків.

У свою чергу адвокат полонених моряків Микола Полозов заявив, що інформація, озвучена Денисовою, відповідає дійсності.

"Ні вчора, ні сьогодні (адвокату - ред.) до них потрапити не вдалося, тому що СІЗО не працює у вихідні (на прийом відвідувачів - ред.). Моряків змогли відвідати тільки громадські працівники з ГНК", - зазначив Полозов.

Він додав, що незалежні особи, які могли б відвідати моряків, в т.ч. і консули, досі до них допущені не були.

Полозов зазначив, що у понеділок, 3 грудня,  "і консули, і адвокати будут намагатися потрапити до військовополонених, 21 моряка, що перебувають у СІЗО "Лефортово", та 3 поранених з "Матросской тишины". 

"Я підозрюю, що російська влада буде чинити опір (спробам потрапити до моряків - ред.), бо просто так зайти до СІЗО не можна, для цього потрібен дозвіл від слідчого. Зранку я за цим дозволом звернуся", - повідомив адвокат. 

"Дозвіл - це привід для маніпуляцій: його можуть дати за 1 день, а можуть "розтягнути" його видачу на кілька днів. Багато що (у можливості якнайшвидше побачитися з полоненими - ред.) буде залежати від  бажання влади РФ опиратися допуску адвоката до полонених чи сприяти цьому", - заявив Полозов.  

Він також заявив, що у порушення Женевської конвенції, до військовополонених, в т.ч. до поранених не допущені представники міжнародних організацій, в т.ч. мають мандат ООН - "Червоний хрест".

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25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів". Згодом стало відомо, що усіх полонених моряків було доправлено з Криму до Москви.

З  26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Чорному морі біля Керченської протоки. 

30 листопада глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Міністерство закордонних справ Росії досі не надало офіційної інформації про взятих у полон біля Керченської протоки українських моряків.

Українська правда
Теми: Азовське мореРосіяВоєнний станомбудсмен
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