Парубій: Рада має призначити місцеві вибори попри воєнний стан

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Понеділок, 3 грудня 2018, 12:00

Верховна Рада має вирішити проблему, яка виникла у зв'язку з запровадженням воєнного стану у 10 областях, і призначити місцеві вибори.

Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій у Twitter.  

Він нагадав, що за статтею 19 закону про воєнний стан, забороняється проводити будь-які вибори.

"Це означає, що у 40 новостворених ОТГ у десяти областях проведення виборів під загрозою зриву. Моя позиція – парламент має розв'язати цю проблему і призначити проведення виборів", - написав Парубій.

Нагадаємо, 30 листопада Центральна виборча комісія звернулася до ВР та уряду з проханням терміново врегулювати питання заборони проведення місцевих виборів через введення воєнного стану.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

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Українська правда

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Теми: Парубій Верховна Рада Воєнний стан вибори
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