Тимошенко підозрює "штучність" воєнного стану і хоче його скорочення

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що наразі є підозри щодо штучного створення приводу для введення воєнного стану і вимагає закритого звіту силовиків.

Про це вона сказала під час погоджувальної ради у понеділок.

За її словами, фракція "Батьківщини", як і більшість інших фракцій парламенту підтримали президента у питанні введення воєнного стану, бо він розповів про те, що на кордоні з Україною стоять російські війська і повномасштабна війна можлива з хвилини на хвилину.

Тимошенко додала, що тепер "критична більшість людей і ЗМІ у світі" підозрюють штучну природу воєнного стану.

"Я не хочу у це вірити. Але ми мусимо з цим детально розібратися і дати і світові, і українському народові відповідь, як це було насправді. А крім того, якщо не дай боже допустити, що були штучні політичні підстави для введення воєнного стану, нам треба всім думати над тим, як не допустити штучної ескалації насилля", - заявила політик.

Вона запропонувала негайно, у закритому режимі заслухати президента, секретаря РНБО та головних силовиків щодо того, як розгортається ситуація воєнного стану і після цього визначитися, як діяти далі.

"Можливо доведеться звертатися до президента щодо скорочення терміну воєнного стану. Можливо він не буде такою необхідністю далі, якщо немає для цього підстав", - додала Тимошенко.

У свою чергу спікер парламенту Андрій Парубій відповів лідерці "Батьківщини", що заяви про "штучність" воєнного стану чув тільки від одного діяча і ця теза не може повторюватися в українському парламенті, якщо він дійсно є "українським, а не продажним".

Раніше нардеп Юлія Тимошенко стверджувала, що президент Петро Порошенко вигадав спосіб не проводити вибори президента у 2019 році.

За її словами, Порошенко хоче ініціювати початок великої війни.

Як повідомлялося, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.

В інтерв'ю німецькому Funke Media Group президент України Петро Порошенко заявив, що Росія намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь і Бердянськ.

Також президент стверджує, що у нього є повна інформація щодо різкого збільшення кількості російських військ уздовж кордону з Україною і в окупованому Криму.