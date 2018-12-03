Порошенко: Вздовж кордону з Україною різко збільшилася кількість військ РФ

Президент Петро Порошенко заявив, що у нього є повна інформація щодо різкого збільшення кількості російських військ вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму.

Про це він сказав у понеділок у Києві під час виступу на форумі "70-річчя загальної декларації прав людини".

За його словами, після нападу російських військових на українські кораблі в нейтральних водах Чорного моря, 25 листопада,Україна зазнала акту агресії з боку збройних сил РФ.

Він зазначив, що зараз він ,Верховна рада, уряд і уповноважений з прав людини Людмила Денісова докладають усіх можливих зусиль, щоб визволити українських військовополонених.

Порошенко наголосив, що Європейських суд з прав людини виніс термінове рішення, зобов'язавши Росію надати інформацію щодо затриманих українських військових, юридичних підстав їх утримання, поранень та інше і 3 грудня Росія має виконати це рішення, а також звільнити українських військових і повернути кораблі.

"Україна наразі вживає всіх заходів, щоб запобігти повномасштабному вторгненню. І коли хтось каже, що ми мали використовувати інші сухопутні шляхи для того, щоб перетягнути по суходолу українські кораблі, що це означає, шановні політикани, запропонувати віддати Керченську протоку росіянам? Визнати незаконний статус окупації?", - запитав президент.

Порошенко додав, що ввів воєнний стан у десяти областях на 30 днів для захисту територіальної цілісності України і це є превентивний крок, який жодним чином не націлений на згортання конституційних прав і свобод громадян.

"Він вводиться тільки для того, щоб розширити можливості збройних сил і всього оборонного сектору, включно з Національною гвардією, яку ми маємо право залучати у цих умовах. Ми маємо повну інформацію щодо різкого збільшення російських військ вздовж нашого кордону і в окупованому Криму", - заявив очільник держави.

"І всі можливості, що дає воєнний стан органам влади, будуть використані для посилення охорони державного кордону з РФ та адміністративної межі з Кримом", - додав він.

Порошенко зазначив, що найближчим часом відбудеться передислокація відповідних підрозділів для посилення оборони кордонів, військові навчання і в областях, де оголошений воєнний стан, будуть проведені навчальні збори з військових резервом, а також посилюється охорона критичної інфраструктури.

Зокрема атомних та гідроелектростанцій, а також посилюються заходи протиповітряної оборони.

Він заявив, що ці заходи мають попередити і мінімізувати наслідки російської агресії і висловив сподівання, що після закінчення 30 днів воєнний стан не доведеться продовжувати.

27 листопада глава МЗС Павло Клімкін заявив, що у Росії є плани із захоплення української території від Маріуполя до Придністров'я і подальшого розчленування України.

26 листопада постпред України в Радбезі ООН Володимир Єльченко заявив, що з боку Росії надходить явна загроза вторгнення в Україну і захоплення її міст Бердянська і Маріуполя.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.