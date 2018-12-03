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Росія відпрацьовує в окупованому Криму ракетні удари по кораблях

Понеділок, 3 грудня 2018, 14:25

На полігонах в окупованому Криму російські військові проводять тренування по нанесенню ракетних ударів при розгортанні з маршу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Росії.

Зазначається, що відпрацьовується підготовка розрахунків протикорабельних берегових ракетних комплексів "Бастіон" і "Бал" Чорноморського флоту у взаємодії з мобільними береговими комплексами розвідки морської і повітряної обстановки.

За даними Міноборони РФ, особовий склад стартових батарей відпрацював способи розміщення техніки на різних позиціях в різних ландшафтах, виконуючи завдання по виходу, розгортанню, зміні бойового порядку і місця розташування після застосування зброї.

 

Повідомляється, що головне завдання навчань - вдосконалення навичок військовослужбовців у виконанні завдань з виявлення надводних цілей, видачі цілевказівок і підготовці комплексів до нанесення ракетних ударів в різних умовах обстановки.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Керчі комплекси "Бал", а також планувала відправити до Криму нові "Тріумфи".

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.

Українська правда
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