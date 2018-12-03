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Семенченко назвав імена затриманих в Грузії українців

Понеділок, 3 грудня 2018, 16:17
Семенченко назвав імена затриманих в Грузії українців

Нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко заявив, що проти затриманих в Грузії українців була вчинена провокація.

Про це він заявив в ефірі на своїй сторінці у Facebook.

"Я зараз перебуваю біля будівлі Нацполіції в Тбілісі. Тут перебувають затримані громадяни України: Курагин Дмитро, …(нерозбірливо – ред.) Ролан, Новіков Олександр, Коростильов Юрій, Орленко Ігор, Клотько Сергій, Фурагін Дмитро і громадянин Грузії Лукач Хетія", - сказав він.

Семенченко розповів, що частина затриманих із батальйону Донбас. За його словами, усі затримані приїхали в період з 28 по 30 листопада для того, щоб "зустрітися зі своїми побратимами".     

Семенченко повідомив, що затримані ще не зустрічалися із представником українського консульства.

"Надалі їм будуть оголошувати обвинувачення. Я думаю, що зброю їм підкинули і так вони самі стверджують адвокатам, тому що воно їм непотрібне, воно не могло звідкись взятися. І третє це провокація з боку тих людей, які що хочуть, щоб тутешня опозиція була не мирною".

Як відомо, у неділю 2 грудня МВС Грузії повідомило, що в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії.

Радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був Семен Семенченко.

Пізніше він заявив, що інформація про його затримування в Грузії - фейк.

Під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.

Порушено кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ( "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").

У МВС повідомили, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада. 

У неділю в столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі пройшла масова акція протесту, організована об'єднаною опозицією, з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.

Українська правда

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Теми: СеменченкоГрузіяДонбасмітинги
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