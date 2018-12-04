Україна готує позов до Міжнародного суду ООН через агресію РФ в Чорному морі

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Вівторок, 4 грудня 2018, 05:08

Україна збирається подати позов до Міжнародного суду ООН, вимагаючи визнати відповідальність Росії за акт агресії в Чорному морі.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Готується позов до Міжнародного суду ООН у зв'язку з актом агресії. Файл цей вже зафіксовано. Про відповідальність Російської Федерації за агресію проти нашої держави", - повідомив він.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

30 листопада ввечері міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що розташовані у Москві.

У зв'язку з цим Україна вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, яка свідчить, що наші кораблі були захоплені в нейтральних водах.

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Теми: Керченська протока Порошенко ООН Росія
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