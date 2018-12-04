Садовий пропонує обміняти Медведчука на українських моряків

Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий пропонує обміняти кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука на українських політв’язнів.

Про це він сказав у своєму відеоблозі, розміщеному на Youтube 4 грудня.

"Серед великої кількості російської агентури, яка достатньо вільно почувається нині в Україні, "зіркою" є Віктор Медведчук, кум Путіна. Пропоную затримати його за державну зраду та обміняти його на українських моряків або й на всіх політичних ув’язнених", – заявив Садовий.

За його словами, воєнний стан у країні дає можливість навести порядок і укріпити оборону нашої держави.

"Якщо Медведчук і російська агентура будуть далі себе вільно почувати в Україні, якщо проросійські медіа далі паплюжитимуть все українське, якщо Україна і далі не матиме впливу на об’єкти критичної інфраструктури, а корупція буде як шоу, тобто якщо ми не побачимо реальних змін і воєнний стан буде використаний як димова завіса для того, щоб впливати на наступні президентські вибори – це дуже недобре", – сказав Садовий.

"Я би нікому не радив дурити громадян власної країни", – резюмував політик.

Як повідомлялося, 3 жовтня мер Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий оголосив, що подаватиме свою кандидатуру на участь у виборах президента України.

Кум Володимира Путіна, лідер проросійської організації "Український вибір – право народу" Віктор Медведчук уповноважений на перемовини з РФ щодо звільнення полонених та політв’язнів. Йому дозволено літати до Росії попри закрите авіасполучення.

За даними "Схем", із початку року Медведчук літав до Росії 21 раз.

Наразі процес обміну заручниками і затриманими між Росією та Україною заблокований.

Востаннє велике звільнення з полону бойовиків Донбасу в рамках обміну відбулося майже рік тому: 27 грудня 2017 року на вільні території України повернулися 73 людини. 24 січня 2018 року з полону бойовиків звільнили ще військовослужбовця Романа Савкова.

Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко припускала, що Росія утримуватиме заручників до виборів в Україні у березні 2018 року, щоб використати їх звільнення у своїх інтересах.