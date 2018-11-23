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Медведчук возить до Росії сторонніх осіб – "Схеми"

П'ятниця, 23 листопада 2018, 12:07

Віктор Медведчук бере у польоти до Росії непричетних до переговорів про звільнення політв’язнів осіб, зловживаючи виключним правом прямого авіасполучення з РФ.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях" для "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший".

Кум Володимира Путіна, лідер проросійської організації "Український вибір – право народу" Віктор Медведчук уповноважений на перемовини з РФ щодо звільнення полонених та політв’язнів. Тому йому дозволено літати до Росії попри закрите авіасполучення.

За даними "Схем", із початку року Медведчук літав до Росії 21 раз.

Аналіз списків пасажирів його приватного літака показав, що частіше за всіх спільно з Медведчуком прямо до Росії літає його давній політичний соратник, народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, який не має стосунку до процесу переговорів щодо звільнення бранців Кремля.

У 2018 році Козак 8 разів літав разом із Медведчуком до Російської Федерації, з яких 7 разів до Москви і один – до Анапи.

 
Тарас Козак

Також, за даними джерел журналістів, протягом 2018 року Віктор Медведчук із дружиною Оксаною Марченко та Наталією Лавренюк летіли одним літаком із Києва до Анапи.

Наталія Лавренюк фігурувала у розслідуванні журналістів "Нафта для куми Путіна" про бізнес дружини Медведчука в Росії.

Максим Савчук встановив, що Лавренюк є серед акціонерів компанії "НЗНП ТРЕЙД", яка через низку кіпрських фірм належить Оксані Марченко. Ця фірма нещодавно отримала право на видобуток нафти на одному з трьох найбільших родовищ на території Росії.

У 2016 році Медведчука вже викривали на зловживаннях правом прямих перельотів до Росії. Тоді журналісти зафіксували спільний переліт Медведчука, Козака та ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва. Усі троє поверталися з Москви одним літаком, без пересадок.

Компанії Моїсеєва отримали практично монопольне право і можливість завозити в Україну спершу російський скраплений газ, а згодом і російське дизельне пальне. Тоді Моїсеєв казав, що російські активи – його, а Медведчук спростував зв’язок із цими компаніями.

Запит журналістів з проханням прокоментувати нові факти зловживання правом прямих перельотів до Росії в цілях звільнення заручників Віктор Медведчук залишив без відповіді.

Як з’ясувалося, президент Петро Порошенко провів кілька зустрічей з Медведчуком – за версією АП, для розблокування процесу звільнення політв'язнів Кремля.

Востаннє велике звільнення з полону бойовиків Донбасу в рамках обміну відбулося майже рік тому: 27 грудня 2017 року на вільні території України повернулися 73 людини. 24 січня 2018 року з полону бойовиків звільнили ще військовослужбовця Романа Савкова.

Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко припускала, що Росія утримуватиме заручників до виборів в Україні у березні 2018 року, щоб використати їх звільнення у своїх інтересах.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукРосіяавіа
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