В Тбілісі арештували українців, затриманих із незаконною зброєю
Суд у Тбілісі арештував групу українських громадян.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив нардеп Семен Семенченко.
"Суд залишив під арештом українських громадян, які приїхали сюди до друзів, з особистих питань. В тому числі Лука Чхетія, який є грузинським добровольцем, що воював в Україні", - сказав він.
За словами Семенченка, адвокати планують подавати апеляцію на це рішення.
Як відомо, у неділю 2 грудня МВС Грузії повідомило, що в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії.
Радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був Семен Семенченко.
Пізніше він заявив, що інформація про його затримування в Грузії - фейк.
Під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.
Порушено кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ( "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").
У МВС повідомили, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада.
Семенченко назвав імена семи громадян України і громадянина Грузії, яких затримали у Тбілісі.
У неділю в столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі пройшла масова акція протесту, організована об'єднаною опозицією, з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.