В Тбілісі арештували українців, затриманих із незаконною зброєю

Суд у Тбілісі арештував українських громадян, що брали участь у акціях протесту місцевої опозиції.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив нардеп Семен Семенченко.

"Суд залишив під арештом українських громадян, які приїхали сюди до друзів, з особистих питань. В тому числі Лука Чхетія, який є грузинським добровольцем, що воював в Україні", - сказав він.

За словами Семенченка, адвокати планують подавати апеляцію на це рішення.

Як відомо, у неділю 2 грудня МВС Грузії повідомило, що в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії.

Радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був Семен Семенченко.

Пізніше він заявив, що інформація про його затримування в Грузії - фейк.

Під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.

Порушено кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ( "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").

У МВС повідомили, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада.

Семенченко назвав імена семи громадян України і громадянина Грузії, яких затримали у Тбілісі.

У неділю в столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі пройшла масова акція протесту, організована об'єднаною опозицією, з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.