Блокпости на в'їздах до Одеси посилили бойовими машинами

В рамках воєнного стану силовики Одеської області посилили контроль на в'їздах до обласного центру та деяких інших міст.

Про це повідомляє 5 грудня "Укрінформ".

Разом з поліцейськими, озброєними автоматами, на блокпостах при в'їздах до Одеси несуть службу екіпажі бойових розвідувально-дозорних машин (БРДМ).

"Додаткових заходів контролю та безпеки вжито на автотрасі Київ-Одеса, Миколаївській дорозі та інших. Правоохоронці зупиняють автомобілі для перевірки вибірково", – зазначив радник очільника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

Однак він спростував чутки, що в місто не впускають тих, хто не має при собі паспортів.

"Це один з фейків", – лаконічно прокоментував Форостяк.

Місць функціонування станціонарних і мобільних блокпостів радник не назвав, пославшись на вимоги до силовиків в умовах воєнного стану.

Зазначається, що під посилену охорону взято також морські та річкові порти, аеропорт та інші стратегічно важливі об'єкти інфраструктури Одещини.

Як повідомлялось, з 26 листопада Україна ввела на 30 днів воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.