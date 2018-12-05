Гриценко звернувся з попередженням до Тимошенко, Вакарчука і Зеленського

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що головним організатором нападу на його соратників був керівник особистої охорони президента Петра Порошенка Юрій Федоров.

Про це Гриценко розповів в коментарі "Українській правді".

За його словами напад не був одиничним випадком, а подібні провокації відбувалися раніше у Харкові, Хмельницькому, Вінниці.

"Ми провели своє розслідування. Це пряма вказівка Петра Порошенка, головний організатор цих провокацій керівник особистої охорони Порошенка Юрій Федоров. По лінії служби безпеки це заступник голови СБУ Віктор Кононенко. Він організовує всі ці брутальні дії", - сказав він.

За словами Гриценка, на рівні Одеси організацією займався керівник обласного управління СБУ Олександр Довженко.

На своїй сторінці у Facebook Гриценко публічно попередив Юлію Тимошенко, Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука.

"За інформацією, яку ми отримали в ході власного розслідування, подібні провокації зараз готуються і проти них", - написав він.

Як повідомлялося, 28 листопада близько 30 людей в масках напали на представників партії "Громадянська позиція" в Одесі.

Гриценко поклав відповідальність за напад на нього з соратниками в Одесі на президента Петра Порошенка.

У партії "Блок Петра Порошенка" заявили, що вимагають від правоохоронних органів швидкого розслідування хуліганських дій щодо Гриценка, а його самого звинуватили у чорному піарі.

30 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що п'ятеро нападників на Гриценка впізнані і затримані Національною поліцією, а ще щодо 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення.

В Генпрокуратурі зазначали, що "з даних допиту можливих фігурантів бійки з’ясовано, що протиправні дії стосовно керівника політичної партії не пов’язані з його громадською діяльністю, як майбутнього кандидата у президенти України, а стосуються можливих корупційних зв’язків, незаконного відчуження майна Міністерства оборони та іншої діяльності під час зайняття посади керівника вказаного міністерства".

Гриценко раніше оголосив про намір брати участь у президентських виборах у березні 2019 року.

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Журналісти програми "Схеми" писали, що мери міст України тримають "приватні армії" для захисту від активістів.

За даними видання, в Одесі комунальна установа "Муніципальна варта" застосовує силу до мешканців міста, які проявляють свою активну громадянську позицію.