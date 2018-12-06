Глава ВМС України запропонував себе в обмін на затриманих РФ моряків

Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко запропонував себе в обмін на 24 українських моряків, захоплених росіянами у полон в Чорному морі.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild, пише DW.

За словами Воронченка, він готовий відправитися в російську в'язницю, якщо президент РФ Володимир Путін відпустить на свободу затриманих моряків.

"У мене розривається серце, коли я бачу своїх солдатів, яких протизаконно утримують в Росії", - заявив глава ВМС України.

У той же час адмірал на відміну від президента України Петра Порошенко не вважає, що військові кораблі НАТО змогли б допомогти країні в Азовському морі.

"Існує угода від 2003 року, за якою будь-якому військовому судну для заходу в Азовське море необхідний дозвіл і від України, і від Росії. Це означає, що навіть якби Україна хотіла, Росія б цього не дозволила", - підкреслив Воронченко.

У свою чергу, він закликав НАТО збільшити свою присутність в Чорному морі.

Раніше на конференції з питань морської безпеки Воронченко повідомив, що Україна проситиме турецьку владу закрити протоку Босфор для російських суден через агресію Росії в Чорному і Азовському морях.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

28 листопада Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

27 листопада опублікували імена всіх українських військовополонених.

Читайте також: Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

9 змін, які вже відбулися після введення воєнного стану