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Адвокат розказала про стан поранених моряків, захоплених РФ у полон

Четвер, 6 грудня 2018, 05:25

Троє українських моряків, які були захоплені росіянами у полон в Чорному морі, мають осколкові поранення.

Про це повідомила адвокатка Євгенія Закревська з посиланням на Павла П'ятницького — члена Громадської спостережної комісії Москви з контролю за дотриманням прав громадян в місцях позбавлення волі, пише Громадське.

Троє українських моряків, які були поранені під час атаки росіянами українських кораблів біля Керченської протоки, перебувають у лікарні слідчого ізолятора №1 по Москві, так званої "Матроської тиші".

Повідомляється, що у двох військовослужбовців накладений гіпс, під час нападу РФ вони дістали осколкові поранення.

"Їм роблять перев'язку, ставлять крапельниці. Адміністрація ізолятора видала зимовий одяг і взуття, чисту постільну білизну... Якістю харчування поранені задоволені, претензій будь-яких до медиків санітарної частини ізолятора або інспекторам УФСІН Москви не мають", — повідомила адвокатка.

Василь Сорока, співробітник контррозвідки СБУ, який під час атаки РФ дістав осколкове поранення руки, перебуває в одиночній камері.

Андрій Ейдер з осколковими пораненнями ніг — з двома сусідами по камері, які нібито допомагають йому виходити на прогулянку. Ейдеру також видали тростину.

Третій поранений моряк — Андрій Артеменко — теж перебуває у камері з двома сусідами, у нього осколкове поранення руки і пошкоджені білки очей.

"Відразу після надходження всі троє були оглянуті терапевтом, хірургом, невропатологом та інфекціоністом. Їм зробили ЕКГ, УЗД, взяті аналізи, а Артеменко 3 грудня додатково оглянутий офтальмологом... Стан усіх трьох пацієнтів головлікар лікарні оцінює як стабільний та задовільний", — передала адвокатка слова П'ятницького.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

28 листопада Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

27 листопада опублікували імена всіх українських військовополонених.

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Теми: морякиРосіяКерченська протока
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