В Українській православній церкві Київського патріархату закликали користуватися першоджерелами, а не ширити чутки про майбутнього предстоятеля єдиної помісної УПЦ.

Про це написав керівник інформаційного відділу УПЦ КП, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у Facebook.

Архієпископ зазначив, що з наближенням об’єднавчого собору зросла кількість "релігієзнавців" та коментаторів теми.

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны". Хоча є низка речей, які коментувати ще не час, бо праця триває, і шум навколо них зчиняється не для її успіху, а якраз навпаки", - стверджує Євстратій.

За його словами, патріарх Філарет 19 листопада розповів, як буде діяти, в разі висування від УПЦ КП його кандидатури в предстоятелі.

"Якою буде моя відповідь на згадану вище пропозицію про обрання, якщо вона буде оголошена офіційно на соборі - я також офіційно повідомлю собору", - прокоментував Філарет.

"Прошу послуговуватися першоджерелом, а не коментарями чуток, поширення яких лише перешкоджає досягненню рішень, прийнятних для всіх учасників процесу", - закликав Євстратій.

Також архієпископ відзначив, що навіть, якщо на якість заяви чи чутки не дається коментар, спростування чи відповідь - це не означає, що немає чого сказати чи що поширюване на 100% правда.

"Є речі, на які мовчання - найкраща відповідь", - резюмував він.

5 грудня релігієзнавець Андрій Ковальов, який раніше працював в інформаційному відділі УПЦ КП заявив, що Філарет не буде балотуватись на посаду предстоятеля Єдиної помісної української церкви.

Як повідомлялось, Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) не подаватиме кандидатуру на пост предстоятеля майбутньої помісної православної церкви.

5 грудня, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування в Києві, президент Петро Порошенко заявив, що 15 грудня відбудеться об'єднавчий собор, щодо української автокефалії.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Російська церква не визнає такого рішення і називає його неканонічним.

29 листопада стало відомо, що синод Вселенського патріархату підготував конституційну хартію (статут) для української церкви. Президент Петро Порошенко оголосив, що на синоді Вселенського патріархату було схвалено текст томосу про надання незалежності українській церкві.

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