УПЦ КП через тиждень скличе власний собор

Архієреї Української православної церкви Київського патріархату вирішили зустрітися 13 грудня, щоб підготуватися до Об‘єднавчого собору 15 грудня.

Таке рішення владики прийняли на соборі УПЦ КП 6 грудня.

"Архієрейський собор повинен розглянути підсумки підготовчої роботи до Об‘єднавчого собору та ухвалити рішення щодо Об‘єднавчого собору 15 грудня 2018 року", - написав у Facebook керівник інформаційного відділу УПЦ КП, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

Зазначається, що під час собору щодо єдиної помісної автокефальної УПЦ, повинні мати право голосу лише українські ієрархи – члени собору.

"Присутність духовенства, чернецтва та мирян можлива лише без вирішального голосу", - йдеться в ухвалі собору УПЦ КП.

Також на соборі 13 грудня мають обговорити процедуру висунення кандидатур на предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ.

"Висунення кандидатур повинно відбуватися за процедурою, що буде затверджена собором і передбачатиме, що кожен кандидат повинен під час висунення отримати відкриту підтримку визначеного процедурою числа членів собору", - повідомили в УКП КП.

Зазначається, що один член собору може висловити підтримку лише одному кандидату, а загальна кількість кандидатур визначиться за підсумками процедури висунення.

Також в православній юрисдикції додали, що об’єднавчий собор буде складатися з представників УПЦ КП, УАПЦ та ієрархів від Московського патріархату в Україні.

Зазначається, що президія собору повинна включати представників від цих церков, зокрема – патріарха Філарета.

Підсумки підготовки також мають представити на соборі УПЦ КП 13 грудня, який прийматиме за ними рішення.

Також в УПЦ КП пропонують, щоб після об’єднання кожен архієрей надалі очолював свою єпархію та зберіг свій титул до моменту об’єднання.

"А в майбутньому, протягом кількох десятиліть, звичайний поступовий процес церковного життя приведе до упорядкування територіальних меж єпархій згідно традиційного канонічного порядку", - додали в УПЦ КП.

5 грудня, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування в Києві, президент Петро Порошенко заявив, що 15 грудня відбудеться об'єднавчий собор, щодо української автокефалії.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Російська церква не визнає такого рішення і називає його неканонічним.

Наразі точаться розмови навколо майбутнього предстоятеля об'єднаної української церкви. Зокрема, УАПЦ заявила, що не подаватиме кандидатуру на пост предстоятеля майбутньої помісної православної церкви.

Предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що єпархії будуть пропонувати власного кандидата, а на соборі оголосять рішення стосовно майбутнього голови.

29 листопада стало відомо, що синод Вселенського патріархату підготував конституційну хартію (статут) для української церкви.

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