Полторак: Кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку

Україна не збирається відмовлятися від використання Керченської протоки в інтересах своїх військових кораблів і Військово-морських сил.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив міністр оборони України Степан Полторак.

"Ми не порушили жодного пункту жодного договору, ми діяли абсолютно так само, як і попереднього разу. Але ми не відмовимося від нашого права проходити через Керченську протоку і від нашого права бути присутніми в Азовському морі", - сказав глава Мінборони.

Полторак підкреслив, що "сьогодні ніхто нікуди не йде", Україна відновить користування Керченською протокою, коли ВМСУ "будуть готові".

"Коли будемо готові до проведення наступного переходу для ротацій наших підрозділів, ми будемо здійснювати такі ж проходи з виконанням усіх міжнародних норм і прав. До цього часу, я думаю, міжнародний тиск на РФ дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародні зобов'язання", - зазначив він.

Міністр також наголосив, що Україна не може собі дозволити відмовитися від використання протоки - "це буде означати, що РФ повністю окупувала Азовське море і ми просто втратимо ще одну територію".

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

28 листопада Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

27 листопада опублікували імена всіх українських військовополонених.

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