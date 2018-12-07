Уповноважена з прав людини при президенті Росії Тетяна Москалькова відвідала в лікарні при СІЗО "Матроська тиша" 3 поранених російськими прикордонниками в Керченській протоці українських військовослужбовців.

У своєму Instagram вона стверджує, що в Андрія Ейдера, Андрія Артеменка й Василя Сороки спостерігається "позитивна динаміка".

"Понад дві години розмовляла з ними про умови утримання та стан їхнього здоров'я", – зазначила Москалькова

"Їм надається уся необхідна медична допомога, вони забезпечені препаратами. Медики оцінюють отримані ними травми як поранення легкого ступеня тяжкості, лікування вже дає позитивну динаміку стану здоров'я", – запевнила російський омбудсмен.

Вона наголосила: "На умови утримання скарг не надходило, вони утримуються в медичній частині, у просторих, чистих камерах із великими вікнами".

"Ув'язненим забезпечується посилене харчування. Вони мають можливість відкрити рахунки і купувати додаткові продукти харчування", – запевнила уповноважена з прав людини.

"Вони мають доступ до великої бібліотеки – і кожен вибрав та отримав літературу за смаком. Кожен із них уже веде переписку електронною поштою з рідними й близькими", – додала Москалькова

Більш детальну інформацію про здоров'я українців вона пообіцяла оприлюднити пізніше.