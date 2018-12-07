Омбудсмен РФ розписала, як добре утримують поранених українців
Уповноважена з прав людини при президенті Росії Тетяна Москалькова відвідала в лікарні при СІЗО "Матроська тиша" 3 поранених російськими прикордонниками в Керченській протоці українських військовослужбовців.
У своєму Instagram вона стверджує, що в Андрія Ейдера, Андрія Артеменка й Василя Сороки спостерігається "позитивна динаміка".
"Понад дві години розмовляла з ними про умови утримання та стан їхнього здоров'я", – зазначила Москалькова.
"Їм надається уся необхідна медична допомога, вони забезпечені препаратами. Медики оцінюють отримані ними травми як поранення легкого ступеня тяжкості, лікування вже дає позитивну динаміку стану здоров'я", – запевнила російський омбудсмен.
Вона наголосила: "На умови утримання скарг не надходило, вони утримуються в медичній частині, у просторих, чистих камерах із великими вікнами".
"Ув'язненим забезпечується посилене харчування. Вони мають можливість відкрити рахунки і купувати додаткові продукти харчування", – запевнила уповноважена з прав людини.
"Вони мають доступ до великої бібліотеки – і кожен вибрав та отримав літературу за смаком. Кожен із них уже веде переписку електронною поштою з рідними й близькими", – додала Москалькова
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В СИЗО 1 УФСИН России по г. Москве посетила украинских моряков А.А. Артеменко, В.В. Сороку и А.Д. Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключённым обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведёт переписку по электронной почте с родными и близкими. Более подробная информация о состоянии их здоровья и условиях содержания будет размещена на моем сайте позднее. #уполномоченный #правачеловека #москалькова #уполномоченныйпоправамчеловекаврф
Більш детальну інформацію про здоров'я українців вона пообіцяла оприлюднити пізніше.
25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. Росіяни затримали три воєнні судна й 24 моряків, двоє з яких працюють в СБУ
"Судді" окупованого Криму арештували на 2 місяці 24 українських моряків за нібито незаконний перетин держкордону. Українців переправили з анексованого Криму до Москви.
Україна вважає їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.
З 26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових у Керченській протоці запроваджено воєнний стан у 10 областях України.
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