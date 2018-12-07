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Онуфрій заборонив йти на об'єднавчий собор духовенству УПЦ МП

П'ятниця, 7 грудня 2018, 16:10
Онуфрій заборонив йти на об'єднавчий собор духовенству УПЦ МП

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій "не благословляє" духовенство УПЦ МП на участь в Об’єднавчому соборі української православної церкви.

Таке рішення прийняв синод УПЦ МП 7 грудня.

Зокрема, Онуфрій заявив, що патріарх константинопольської церкви Варфоломій немає жодних прав скликати в Україні церковні зібрання.

"У зв’язку з цим… єпископату, духовенству, чернецтву і мирянам Української православної церкви МП брати участь у так званому об’єднавчому соборі не благословляється", - вирішив синод УПЦ МП.

Запланований 15 грудня Об’єднавчий собор в УПЦ МП назвали "незаконним зібранням", тому що в ньому нібито братимуть участь "представники розкольницьких угрупувань".

 
фото fb Andriy Kovalov

В УПЦ МП також заявили, що ніхто зі священнослужителів чи мирян не уповноважений представляти їх на соборі 15 грудня.

Також Онуфрій, висловив "занепокоєння" через нібито тиск на духовенство УПЦ МП, щоб примусити їх взяти участь в об’єднавчому соборі.

 
фото fb Andriy Kovalov

"Державна влада в Україні продовжує грубо втручатися в церковне життя, попри неодноразові звернення УПЦ МП", - зазначається у рішенні синоду.

В УПЦ МП стверджують, що право скликати собор УПЦ в Україні має право лише Онуфрій, але наразі жодних рішень про собор він не ухвалював.

5 грудня, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування в Києві, президент Петро Порошенко заявив, що 15 грудня відбудеться об'єднавчий собор, щодо української автокефалії.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Російська церква не визнає такого рішення і називає його неканонічним.

Наразі точаться розмови навколо майбутнього предстоятеля об'єднаної української церкви. Зокрема, УАПЦ заявила, що не подаватиме кандидатуру на пост предстоятеля майбутньої помісної православної церкви.

Предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що єпархії будуть пропонувати власного кандидата, а на соборі оголосять рішення стосовно майбутнього голови.

29 листопада стало відомо, що синод Вселенського патріархату підготував конституційну хартію (статут) для української церкви.

Читайте також Томос для України. Що буде з церквою після отримання автокефалії

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Українська правда

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Теми: церкватомос
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