Українські консули пробилися до захоплених моряків у "Лефортово"

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П'ятниця, 7 грудня 2018, 17:53

Українські консули змогли відвідати трьох поранених військовополонених моряків, а також чотирьох утримуваних в "Лефортово".

Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вчора (у четвер – ред.) консул відвідав трьох поранених моряків в "Матроської тишині". Сьогодні відвідав чотирьох моряків в "Лефортово". Тримаються хлопці мужньо", - сказав Кирилич.

Він зазначив, що уже визначені дати відвідування моряків в "Лефортово".

"10-го числа (консули – ред.) відвідають шістьох людей, 11-го – шістьох і 12-го - п'ять", - зазначив офіційний представник департаменту МЗС.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

Заарештовані моряки етаповані в Москву в СІЗО "Лефортово", а троє поранених утримуються в медблоці слідчого ізолятора "Матроська тишина".

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Теми: моряки Росія
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