Венесуэльские нефтяники перевели свои счета в российский "Газпромбанк"

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский Газпромбанк.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания PDVSA разослала своим клиентам уведомление о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, который она открыла в российском Газпромбанке.

Венесуэльская нефтекомпания, как утверждают источники, оказывает давление на своих иностранных партнеров, чтобы они определились с тем, будут ли они продолжать участие в проектах.

Иностанными партнерами PDVSA являются норвежская компания Equinor ASA, французская Total и американская Chevron.



"Мы хотели бы официально сообщить о новых инструкциях по осуществлению платежей в долларах США или евро", — говорится в письме, подписанном вице-президентом PDVSA по финансовым вопросам Фернандо де Куинталом.

Напоминаем:

28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.

В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.

В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.

Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.

Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.

ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.

Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.

Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.