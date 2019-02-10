ЗМІ: Росія може мати більше ракет 9М729, ніж вважалося раніше

У розпорядженні Росії може перебувати не менше 64 крилатих ракет 9М729 (за позначенням НАТО - SSC-8), які порушують Договір про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це посилаючись на німецьку газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) пише DW.

За інформацією видання, ракети є не тільки в навчальному батальйоні на полігоні Капустін Яр в Астраханській області і в Камишлові Свердловської області, але також в Моздоку (Північна Осетія-Аланія) і Шуї.

США вперше повідомили союзникам по Північноатлантичному альянсу про ймовірну наявність ракет в Шуї в другій половині 2018 року.

У кожному з батальйонів є не менше чотирьох пускових установок. На кожній з них можна розмістити чотири ракети, які можуть нести різні типи боєголовок, включаючи ядерні.

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