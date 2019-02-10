ЗМІ: Росія може мати більше ракет 9М729, ніж вважалося раніше

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Неділя, 10 лютого 2019, 07:01

У розпорядженні Росії може перебувати не менше 64 крилатих ракет 9М729 (за позначенням НАТО - SSC-8), які порушують Договір про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це посилаючись на німецьку газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) пише DW.

За інформацією видання, ракети є не тільки в навчальному батальйоні на полігоні Капустін Яр в Астраханській області і в Камишлові Свердловської області, але також в Моздоку (Північна Осетія-Аланія) і Шуї.

США вперше повідомили союзникам по Північноатлантичному альянсу про ймовірну наявність ракет в Шуї в другій половині 2018 року.

У кожному з батальйонів є не менше чотирьох пускових установок. На кожній з них можна розмістити чотири ракети, які можуть нести різні типи боєголовок, включаючи ядерні.

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Нагадаємо:

  • У Вашингтоні і НАТО вважають, що РФ порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) створенням ракети 9М729, здатної пролетіти понад 500 кілометрів.
  • Російські військові в свою чергу стверджують, що 9М729 заправляють такою кількістю палива, що вона не може подолати 500-кілометрову межу.
  • США вимагають, щоб Росія знищила усі ракети, які порушують ДРСМД, а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання.
  • У грудні США дали РФ 60 днів на повернення до виконання договору ДРСМД. Після закінчення цього терміну США призупинять свої зобов'язання за Договором. 
  • 1 лютого Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
  • Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
  • Президент РФ Володимир Путін пообіцяв США "дзеркальну відповідь".
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани розробки нових типів ракетних систем у найближчі два роки.

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Теми: ядерна зброя Росія США


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