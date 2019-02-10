СМИ: Россия может иметь больше ракет 9М729, чем считалось ранее

В распоряжении России может находиться не менее 64 крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8), которые нарушают Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом ссылаясь на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) пишет DW.

По информации издания, ракеты имеются не только в учебном батальоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и в Камышлове Свердловской области, но также в Моздоке (Северная Осетия-Алания) и Шуе. США впервые сообщили союзникам по Североатлантическому альянсу о предполагаемом наличии ракет в Шуе во второй половине 2018 года.

В каждом из батальонов есть не менее четырех пусковых установок. На каждой из них можно разместить четыре ракеты, которые могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные.

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Напоминаем:

В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров.

Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что она не может преодолеть 500-километровый рубеж.