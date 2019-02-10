Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Крищенко: Поліція не перешкоджала акції "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Неділя, 10 лютого 2019, 13:31

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко наголошує, що в суботу поліція не перешкоджала проведенню акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Контрактовій площі.

Про це він сказав на брифінгу в неділю.

За його словами, близько 400 правоохоронців були задіяні в охороні громадського порядку на Контрактовій площі в суботу, де відбувалася зустріч Юлії Тимошенко з виборцями.

Перед початком виступу поліцейські помітили організовану групу осіб, які намагалися приховувати обличчя. За його словами, вони не змогли пояснити мети свого перебування в цьому місці та не заявляли про участь в акції "Хто замовив Катю Гандзюк?", у них також не було ніяких відповідних атрибутів.

Оскільки в них було виявлено, попередньо, стартовий пістолет та кілька ножів, було прийнято рішення доставити 30 осіб до райвідділку для з'ясування обставин.

"В цей час розпочатися виступ кандидата (Тимошенко – УП). І люди, які дійсно прийшли на акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?", а це 30-40 осіб, розгорнули банери і проводили паралельно свою акцію. Лише наша поліція діалогу була між двома акціями різнопланової спрямованості. Їм ніхто не перешкоджав, банери не вилучав. Вони стояли від початку до кінця", - розповів Крищенко.

Він підкреслив, що "доставлення осіб до райуправління і проведення акції на зустрічі кандидата в президенти розділені по часу, місцю і навіть по колу учасників".

"Вже в ході цих подій окремо в райуправління прийшло приблизно 30 осіб, які під приводом того, що в попередніх затриманих забрали речі (хоча вони були вилучені згідно закону) намагалися зайти в райуправління, здійснивши спробу штурму", - розповів керівник київської поліції.

При цьому він зазначив, що йому не зрозуміла мотивація цих людей, оскільки поліція часто при поверхневих оглядах вилучає певні речі, а потім повертає, якщо вони не становлять небезпеки.

"Але 30 осіб намагалися знайти до райуправління, заблокували роботу райуправління, пошкодили деяке майно", - розповів Крищенко.

Він заявив, що, оскільки в райуправлінні поліції перебуває зброя, захоплення відділку може призвести до тяжких наслідків, тому він дав команду на розблокування відділку і затримання осіб, які намагалися його штурмувати.

"В результаті цього троє працівників поліції отримали хімічні опіки очей і дихальних шляхів, вони перебувають у лікарні. І протягом години 7 громадян теж звернулося за медичною допомогою. Але у нас немає інформації, що вони перебувають на стаціонарному лікуванні", - розповів керівник поліції Києва.

За його словами, 14 осіб було затримано в порядку 208 статті КПК. У них було вилучено травматичний пістолет, кілька газових балончиків та ножі.

"Після проведення першочергових слідчих дій було прийнято рішення слідчим винести постанову про припинення затримання цих людей за ст. 208. Тому що необхідні слідчі дії для пред'явлення підозри потребують великої кількості часу для вивчення доказів, у тому числі відеоматеріалів", - пояснив Крищенко.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
фото, відео Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: