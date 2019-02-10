Крищенко: Поліція не перешкоджала акції "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко наголошує, що в суботу поліція не перешкоджала проведенню акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Контрактовій площі.

Про це він сказав на брифінгу в неділю.

За його словами, близько 400 правоохоронців були задіяні в охороні громадського порядку на Контрактовій площі в суботу, де відбувалася зустріч Юлії Тимошенко з виборцями.

Перед початком виступу поліцейські помітили організовану групу осіб, які намагалися приховувати обличчя. За його словами, вони не змогли пояснити мети свого перебування в цьому місці та не заявляли про участь в акції "Хто замовив Катю Гандзюк?", у них також не було ніяких відповідних атрибутів.

Оскільки в них було виявлено, попередньо, стартовий пістолет та кілька ножів, було прийнято рішення доставити 30 осіб до райвідділку для з'ясування обставин.

"В цей час розпочатися виступ кандидата (Тимошенко – УП). І люди, які дійсно прийшли на акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?", а це 30-40 осіб, розгорнули банери і проводили паралельно свою акцію. Лише наша поліція діалогу була між двома акціями різнопланової спрямованості. Їм ніхто не перешкоджав, банери не вилучав. Вони стояли від початку до кінця", - розповів Крищенко.

Він підкреслив, що "доставлення осіб до райуправління і проведення акції на зустрічі кандидата в президенти розділені по часу, місцю і навіть по колу учасників".

"Вже в ході цих подій окремо в райуправління прийшло приблизно 30 осіб, які під приводом того, що в попередніх затриманих забрали речі (хоча вони були вилучені згідно закону) намагалися зайти в райуправління, здійснивши спробу штурму", - розповів керівник київської поліції.

При цьому він зазначив, що йому не зрозуміла мотивація цих людей, оскільки поліція часто при поверхневих оглядах вилучає певні речі, а потім повертає, якщо вони не становлять небезпеки.

"Але 30 осіб намагалися знайти до райуправління, заблокували роботу райуправління, пошкодили деяке майно", - розповів Крищенко.

Він заявив, що, оскільки в райуправлінні поліції перебуває зброя, захоплення відділку може призвести до тяжких наслідків, тому він дав команду на розблокування відділку і затримання осіб, які намагалися його штурмувати.

"В результаті цього троє працівників поліції отримали хімічні опіки очей і дихальних шляхів, вони перебувають у лікарні. І протягом години 7 громадян теж звернулося за медичною допомогою. Але у нас немає інформації, що вони перебувають на стаціонарному лікуванні", - розповів керівник поліції Києва.

За його словами, 14 осіб було затримано в порядку 208 статті КПК. У них було вилучено травматичний пістолет, кілька газових балончиків та ножі.

"Після проведення першочергових слідчих дій було прийнято рішення слідчим винести постанову про припинення затримання цих людей за ст. 208. Тому що необхідні слідчі дії для пред'явлення підозри потребують великої кількості часу для вивчення доказів, у тому числі відеоматеріалів", - пояснив Крищенко.

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