Крищенко: Полиция не препятствовала акции "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко отмечает, что в субботу полиция не препятствовала проведению акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на Контрактовой площади.

Об этом он сказал на брифинге в воскресенье.

По его словам, около 400 правоохранителей были задействованы в охране общественного порядка на Контрактовой площади в субботу, где проходила встреча Юлии Тимошенко с избирателями.

Перед началом выступления полицейские заметили организованную группу лиц, которые пытались скрывать лицо. По его словам, они не смогли объяснить цели своего пребывания в этом месте и не заявляли об участии в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?", у них также не было никаких соответствующих атрибутов.

Поскольку у них был обнаружен, предварительно, стартовый пистолет и несколько ножей, было принято решение доставить 30 человек в райотдел для выяснения обстоятельств.

"В это время началось выступление кандидата (Тимошенко - УП). И люди, которые действительно пришли на акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?", а это 30-40 человек, развернули баннеры и проводили параллельно свою акцию. Только наша полиция диалога была между двумя акциями разноплановой направленности. Им никто не препятствовал, баннеры не изымал. Они стояли от начала до конца", - рассказал Крищенко.

Он подчеркнул, что "доставка лиц в райуправление и проведение акции на встрече кандидата в президенты разделены по времени, месту и даже по кругу участников".

"Уже в ходе этих событий отдельно к райуправлению пришло примерно 30 человек, под предлогом того, что у предыдущих задержанных забрали вещи (хотя они были изъяты согласно закону) пытались зайти в райуправление, осуществив попытку штурма", - рассказал руководитель киевской полиции.

При этом он отметил, что ему не понятна мотивация этих людей, поскольку полиция часто при поверхностных осмотрах изымает определенные вещи, а затем возвращает, если они не представляют опасности.

"Но 30 человек пытались зайти в райуправление, заблокировали работу райуправления, повредили некоторое имущество", - рассказал Крищенко.

Он заявил, что, поскольку в райуправлении полиции находится оружие, захват участка может привести к тяжелым последствиям, поэтому он дал команду на разблокировку участка и задержание лиц, которые пытались его штурмовать.

"В результате этого трое сотрудников полиции получили химические ожоги глаз и дыхательных путей, они находятся в больнице. И в течение часа 7 граждан тоже обратилось за медицинской помощью. Но у нас нет информации, что они находятся на стационарном лечении", - рассказал руководитель полиции Киева.

По его словам, 14 человек были задержаны в порядке 208 статьи УПК. У них были изъяты травматический пистолет, несколько газовых баллончиков и ножи.

"После проведения первоочередных следственных действий было принято решение следователем вынести постановление о прекращении задержания этих людей по ст. 208. Потому что необходимые следственные действия для предъявления подозрения требуют большого количества времени для изучения доказательств, в том числе видеоматериалов", - пояснил Крищенко.

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