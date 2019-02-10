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Поліція звільнила усіх затриманих на Подолі без вручення підозр

Неділя, 10 лютого 2019, 00:01

Поліція винесла постанови про звільнення затриманих на Подолі в Києві активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" і учасників С14.

Про це повідомив на своїй сторінці в facebook адвокат Масі Найєм.

"Поліція винесла постанови про звільнення затриманих у порядку ст. 208 КПК за фактом можливого порушення ними ч. 4 ст. 296 ККУ. Підстава - не здобуто достатніх доказів у вчиненні особами зазначеного кримінального правопорушення, в зв’язку з чим їм не були вручені підозри і не будуть вручені станом на час фактичного затримання", - написав він.

Зазначається, що поліції необхідно провести низку слідчих дій, які не можуть бути виконані протягом 24 годин.

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Нагадуємо:

  • 9 лютого на Контрактовій площі у Києві правоохоронці затримали групу осіб - учасників руху С14. За повідомленням поліції, молодиків затримали "із зеленкою, газовими балончиками та ножами". 
  • В цей час на Подолі мав відбутися виступ кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Під час її виступу учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" планували провести акцію, а учасники С14 приєднатися до неї. 
  • Затриманих доправили до відділення поліції, звідки згодом випустили, але забрали особисті речі. Активісти С14 вимагали повернути речі, у приміщенні управління поліції сталася штовханина, після чого правоохоронці застосували силу до активістів.
  • У поліції заявили, що за фактом подій розпочато три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК. 
  • За даними глави Нацполіції Сергія Князєва, в результаті сутичок під будівлею управління поліції було затримано 40 осіб.
  • За повідомленням ГПУ, до ЄРДР за фактом подій внесено відомості про скоєння правоохоронцями кримінального правопорушення. 
  • Херсонська активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада під час лікування в результаті нападу на неї з сірчаною кислотою
  • У грудні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що замовники, організатори та виконавці вбивства Гандзюк встановлені. Правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін.
  • Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його доньки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та партійцем БПП Андрієм Гордєєвим. 
  • Після цього Владислав Мангер заявив, що припиняє членствоу "Батьківщині" на час розслідування.
  • 4 лютого учасники ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк" пікетували адміністрацію президента України Порошенка та офіс партії "Батьківщина", вимагаючи покарати винних у її вбивстві та вимагаючи виключити з лав партії голову Херсонської облради Володимира Мангера, якого вони вважають причетним до справи.  

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїнапад на Гандзюкполіція
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