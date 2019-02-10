Поліція звільнила усіх затриманих на Подолі без вручення підозр

Поліція винесла постанови про звільнення затриманих на Подолі в Києві активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" і учасників С14.

Про це повідомив на своїй сторінці в facebook адвокат Масі Найєм.

"Поліція винесла постанови про звільнення затриманих у порядку ст. 208 КПК за фактом можливого порушення ними ч. 4 ст. 296 ККУ. Підстава - не здобуто достатніх доказів у вчиненні особами зазначеного кримінального правопорушення, в зв’язку з чим їм не були вручені підозри і не будуть вручені станом на час фактичного затримання", - написав він.

Зазначається, що поліції необхідно провести низку слідчих дій, які не можуть бути виконані протягом 24 годин.

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