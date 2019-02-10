Після "Лягай, Бандеро!" у поліції запустили флешмоб "Я - бандерівець"
У Національній та патрульній поліції запустили флешмоб "Я - бандерівець" з метою вибачитися за дії одного з правоохоронців, який під час сутички та затримання учасників руху С14 біля Подільського райвідділку поліції Києва вигукнув "Лягай, Бандеро!".
Зокрема, відповідні дописи на своїх сторінках у Facebook розмістили очільник Нацполіції Сергій Князєв, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, глава Департаменту патрульної поліції Євген Жуков, перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький та інші.
Також до флешмобу долучився радник глави МВС Зорян Шкіряк.
Нагадаємо,
- 9 лютого у Києві біля Подільського райвідділку поліції сталися сутички між правоохоронцями та членами С14, яких на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" було названо учасниками відповідної акції. Під час інциденту один з правоохоронців вигукнув "Лягай, Бандеро!".
- Згодом керівник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за дії правоохоронця.
- За фактом подій поліція розпочала три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК.
- У ГПУ заявили, що за фактом інциденту до ЄРДР внесено відомості про скоєння правоохоронцями кримінального правопорушення.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua