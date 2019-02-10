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Після "Лягай, Бандеро!" у поліції запустили флешмоб "Я - бандерівець"

Неділя, 10 лютого 2019, 15:43
Після Лягай, Бандеро! у поліції запустили флешмоб Я - бандерівець

У Національній та патрульній поліції запустили флешмоб "Я - бандерівець" з метою вибачитися за дії одного з правоохоронців, який під час сутички та затримання учасників руху С14 біля Подільського райвідділку поліції Києва вигукнув "Лягай, Бандеро!". 

Зокрема, відповідні дописи на своїх сторінках у Facebook розмістили очільник Нацполіції Сергій Князєв, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, глава Департаменту патрульної поліції Євген Жуков, перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький та інші. 

 
 
 

Також до флешмобу долучився радник глави МВС Зорян Шкіряк.

 

Нагадаємо, 

Українська правда

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Теми: поліціяакції
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