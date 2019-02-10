После "Ложись, Бандера!" в полиции запустили флешмоб "Я - бандеровец"

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Воскресенье, 10 февраля 2019, 16:43

В Национальной и патрульной полиции запустили флешмоб "Я - бандеровец" с целью извиниться за действия одного из стражей порядка, который во время столкновения и задержания участников движения С14 возле Подольского райотдела полиции Киева крикнул "Ложись, Бандера!".

В частности, соответствующие сообщения на своих страницах в Facebook разместили глава Нацполиции Сергей Князев, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и другие.

 
 
 

Также к флешмобу присоединился советник главы МВД Зорян  Шкиряк.

 

Напомним,

  • 9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции произошли столкновения между правоохранителями и членами С14, которых на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" был назван участниками соответствующей акции. Во время инцидента один из правоохранителей крикнул "Ложись, Бандера!".
  • Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко извинился за действия милиционера.
  • По факту событий полиция начала три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.
  • В ГПУ заявили, что по факту инцидента в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления.

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Темы: полиция акции


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