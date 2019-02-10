После "Ложись, Бандера!" в полиции запустили флешмоб "Я - бандеровец"
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Воскресенье, 10 февраля 2019, 16:43
В Национальной и патрульной полиции запустили флешмоб "Я - бандеровец" с целью извиниться за действия одного из стражей порядка, который во время столкновения и задержания участников движения С14 возле Подольского райотдела полиции Киева крикнул "Ложись, Бандера!".
В частности, соответствующие сообщения на своих страницах в Facebook разместили глава Нацполиции Сергей Князев, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и другие.
Также к флешмобу присоединился советник главы МВД Зорян Шкиряк.
Напомним,
- 9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции произошли столкновения между правоохранителями и членами С14, которых на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" был назван участниками соответствующей акции. Во время инцидента один из правоохранителей крикнул "Ложись, Бандера!".
- Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко извинился за действия милиционера.
- По факту событий полиция начала три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.
- В ГПУ заявили, что по факту инцидента в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления.
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