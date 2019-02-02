Адвокат розповів, як Москалькова провокувала полоненого моряка у СІЗО
Російський омбудсмен Тетяна Москалькова спілкувалася з військовополоненим українським моряком Денисом Гриценком у СІЗО "Лефортово" у "провокативній формі".
Про це розповів адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси полонених українців.
"Тиждень тому до камери Гриценка зайшла омбудсмен Москалькова. Прямо з ходу почала питати: "Ну ви ж (моряки) там проривалися?". На що Денис їй відповів, що якщо навіть російські судді просять не політизувати справу, то навіщо це робить омбудсмен, тим більше у такій провокаційній формі. Москалькова поспішно пішла", - повідомив Полозов.
Він додав, Гриценка утримують у старому корпусі СІЗО, в якому відсутня гаряча вода.
Раніше уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що моряка Володимира Терещенка утримують "у холодній аварійній камері старого корпусу московського СІЗО "Лефортово", де немає гарячої води", через що Денісова закликала російську сторону перевірити умови, в яких утримують полонених українців.
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- 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.
- Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів". Згодом з Сімферополя їх відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.
- Усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.
- Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці – до 24 та 26 квітня – "арешт" всім 24 військовополоненим українським морякам. Захисники моряків оскаржили це рішення суду.
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