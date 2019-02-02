Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат розповів, як Москалькова провокувала полоненого моряка у СІЗО

Субота, 2 лютого 2019, 08:15
Адвокат розповів, як Москалькова провокувала полоненого моряка у СІЗО

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова спілкувалася з військовополоненим українським моряком Денисом Гриценком у СІЗО "Лефортово" у "провокативній формі". 

Про це розповів адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси полонених українців.

"Тиждень тому до камери Гриценка зайшла омбудсмен Москалькова. Прямо з ходу почала питати: "Ну ви ж (моряки) там проривалися?". На що Денис їй відповів, що якщо навіть російські судді просять не політизувати справу, то навіщо це робить омбудсмен, тим більше у такій провокаційній формі. Москалькова поспішно пішла", - повідомив Полозов.

Він додав, Гриценка утримують у старому корпусі СІЗО, в якому відсутня гаряча вода. 

Раніше уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що моряка Володимира Терещенка утримують "у холодній аварійній камері старого корпусу московського СІЗО "Лефортово", де немає гарячої води", через що Денісова закликала російську сторону перевірити умови, в яких утримують полонених українців

Читайте також:

Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Нагадаємо: 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: морякиполоненіРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
моряки
Контрнаступ на морі: чому так важко посадити корупціонерів 
Мінцифри анонсувало отримання спеціальних документів для моряків у "Дії"
Як суддя, що судив Героїв Майдану, допомагає корупціонерам повернути сірі схеми дипломування моряків
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: