Адвокат розповів, як Москалькова провокувала полоненого моряка у СІЗО

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Субота, 2 лютого 2019, 09:15

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова спілкувалася з військовополоненим українським моряком Денисом Гриценком у СІЗО "Лефортово" у "провокативній формі". 

Про це розповів адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси полонених українців.

"Тиждень тому до камери Гриценка зайшла омбудсмен Москалькова. Прямо з ходу почала питати: "Ну ви ж (моряки) там проривалися?". На що Денис їй відповів, що якщо навіть російські судді просять не політизувати справу, то навіщо це робить омбудсмен, тим більше у такій провокаційній формі. Москалькова поспішно пішла", - повідомив Полозов.

Він додав, Гриценка утримують у старому корпусі СІЗО, в якому відсутня гаряча вода. 

Раніше уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що моряка Володимира Терещенка утримують "у холодній аварійній камері старого корпусу московського СІЗО "Лефортово", де немає гарячої води", через що Денісова закликала російську сторону перевірити умови, в яких утримують полонених українців

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Українська правда

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Теми: моряки полонені Росія


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