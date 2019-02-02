РФ оснастила флот обладнанням, яким засліплюватиме "ворогів"

Російські фрегати "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" і "Адмірал флоту Касатонов" оснастили станціями візуально-оптичних перешкод "Філін".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу "Роселектроніки".

Передбачається, що обладнання зможе придушувати у нічний та сутінковий час візуально-оптичні та оптико-електронні канали спостереження, а також прицілювання зброї ближнього бою, "що застосовуються проти надводних кораблів і катерів ВМФ".

"Випромінювання ... дозволяє ефективно гасити прилади нічного бачення, лазерні далекоміри інфрачервоного діапазону, системи наведення протитанкових керованих ракет. Пристрій також можна використовувати для придушення приладів нічного бачення, лазерних далекомірів інфрачервоного діапазону", - повідомили у компанії "Ростех", зазначивши, що обладнання викликає "тимчасові оборотні розлади органів зору".

В "Роселектроніці" зазначили, що на кожному зі згаданих фрегатів встановлено по два комплекти "Філіна".

Крім того аналогічне обладнання буде встановлено на два фрегати, будівництво яких ведеться на суднобудівному заводі "Північна верф".

Зазначимо, фрегат проекту 22350 "Адмірал флоту Касатонов", побудований на ПАТ "Суднобудівний завод "Північна верф" (Санкт-Петербург) вперше вийшов у море для проведення першого етапу заводських ходових випробувань 21 грудня 2018 року. Фрегат має бути переданий Військово-Морському Флоту РФ до кінця 2019 року.

Фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" також був побудований на Північній верфі і спущений на воду 29 жовтня 2010 року. Держвипробування фрегата велися з 2015 року, фрегат був переданий ВМФ Росії 28 липня 2018 року і увійшов до складу Північного флоту.

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