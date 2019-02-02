Аваков: Звільнення Аласанії - провокація і напад на свободу преси

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Субота, 2 лютого 2019, 20:25

Глава МВС Арсен Аваков вважає провокацією дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.

Про це він заявив в суботу, повідомляє прес-служба МВС.

"Я не думаю, що хороша ідея в цей час обкатувати технології і обмежувати пресу. Я не думаю, що хороша ідея відсторонити за два місяці до виборів главу Суспільного телебачення в незрозумілий спосіб. Ми зараз уважно за цим спостерігаємо", - сказав Аваков.

"Я думаю, що там є з чим розібратися. Скажу більше: я не бачу факту цього відсторонення, я бачу факт дуже серйозної провокації й нападу на свободу преси за два місяці до виборів", - заявив він.

Нагадаємо:

  • 31 січня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
  • У Наглядовій раді НСТУ не пояснили причину дострокового відсторонення Аласанії без протоколу, який опублікують приблизно за тиждень.
  • Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
  • Пізніше стало відомо, що у наглядовій раді НСТУ закидають Аласанії, зокрема, те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.
  • Незалежні журналісти різних українських ЗМІ назвали звільнення Аласанії проявом цензури та оголосили про створення руху проти цензури.
  • Коментуючи розірвання контракту з Зурабом Аласанією, в Адміністрації президента лише заявили, що Петро Порошенко підтримує Суспільне мовлення.
  • Міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи звільнення Аласанії, заявив: "А взагалі, подібна ситуація за два місяці до виборів - це, вибачте, на голову не налазить".

Українська правда

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Теми: Аваков ЗМІ


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