Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков: Звільнення Аласанії - провокація і напад на свободу преси

Субота, 2 лютого 2019, 19:25

Глава МВС Арсен Аваков вважає провокацією дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.

Про це він заявив в суботу, повідомляє прес-служба МВС.

"Я не думаю, що хороша ідея в цей час обкатувати технології і обмежувати пресу. Я не думаю, що хороша ідея відсторонити за два місяці до виборів главу Суспільного телебачення в незрозумілий спосіб. Ми зараз уважно за цим спостерігаємо", - сказав Аваков.

"Я думаю, що там є з чим розібратися. Скажу більше: я не бачу факту цього відсторонення, я бачу факт дуже серйозної провокації й нападу на свободу преси за два місяці до виборів", - заявив він.

Нагадаємо:

  • 31 січня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
  • У Наглядовій раді НСТУ не пояснили причину дострокового відсторонення Аласанії без протоколу, який опублікують приблизно за тиждень.
  • Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
  • Пізніше стало відомо, що у наглядовій раді НСТУ закидають Аласанії, зокрема, те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.
  • Незалежні журналісти різних українських ЗМІ назвали звільнення Аласанії проявом цензури та оголосили про створення руху проти цензури.
  • Коментуючи розірвання контракту з Зурабом Аласанією, в Адміністрації президента лише заявили, що Петро Порошенко підтримує Суспільне мовлення.
  • Міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи звільнення Аласанії, заявив: "А взагалі, подібна ситуація за два місяці до виборів - це, вибачте, на голову не налазить".

Українська правда
Теми: АваковЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: