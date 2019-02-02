Аваков: Звільнення Аласанії - провокація і напад на свободу преси

Глава МВС Арсен Аваков вважає провокацією дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.

Про це він заявив в суботу, повідомляє прес-служба МВС.

"Я не думаю, що хороша ідея в цей час обкатувати технології і обмежувати пресу. Я не думаю, що хороша ідея відсторонити за два місяці до виборів главу Суспільного телебачення в незрозумілий спосіб. Ми зараз уважно за цим спостерігаємо", - сказав Аваков.

"Я думаю, що там є з чим розібратися. Скажу більше: я не бачу факту цього відсторонення, я бачу факт дуже серйозної провокації й нападу на свободу преси за два місяці до виборів", - заявив він.

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