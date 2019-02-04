Вбивство Гандзюк: активісти пікетували адміністрацію Порошенка і офіс Тимошенко

Через три місяці після смерті Катерини Гандзюк активісти пікетують адміністрацію президента Петра Порошенка та вимагають покарати винних у її вбивстві.

Про це повідомляє ЦПК.

"Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю", - йдеться у повідомленні.

Після Банкової активісти пікетували офіс партії "Батьківщина". Від партії Юлії Тимошенко активісти вимагали виключити з її лав голову Херсонської облради Володимира Мангера, якого вони вважають причетним до справи.

До пікетувальників вийшли депутати "Батьківщини" на чолі з Іваном Крулько і зачитали рішення політради, в якому зобов'язали Херсонську міську організацію "Батьківщини" зняти Мангера з обліку партії та позбавити головування у міському осередку.

Відповідь депутатів не задовольнила активістів, які вимагали ініціювати його відставку з посади голови облради і застосувати пряму норму статуту про виключення його з партії.

Хто замовив Катю Гандзюк? pic.twitter.com/tpdl4rgVCo — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019

Масі Найєм: Будь-хто може опинитися на місці Каті Гандзюк pic.twitter.com/E8MZETC5fy — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019

Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю. pic.twitter.com/MbwDLZqV6x — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019

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