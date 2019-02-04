Вбивство Гандзюк: активісти пікетували адміністрацію Порошенка і офіс Тимошенко

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Понеділок, 4 лютого 2019, 20:17

Через три місяці після смерті Катерини Гандзюк активісти пікетують адміністрацію президента Петра Порошенка та вимагають покарати винних у її вбивстві.

Про це повідомляє ЦПК.

"Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю", - йдеться у повідомленні.

Після Банкової активісти пікетували офіс партії "Батьківщина". Від партії Юлії Тимошенко активісти вимагали виключити з її лав голову Херсонської облради Володимира Мангера, якого вони вважають причетним до справи.

До пікетувальників вийшли депутати "Батьківщини" на чолі з Іваном Крулько і зачитали рішення політради, в якому зобов'язали Херсонську міську організацію "Батьківщини" зняти Мангера з обліку партії та позбавити головування у міському осередку.

Відповідь депутатів не задовольнила активістів, які вимагали ініціювати його відставку з посади голови облради і застосувати пряму норму статуту про виключення його з партії. 

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Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Київ БПП напад на Гандзюк акції


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