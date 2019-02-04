Вбивство Гандзюк: активісти пікетували адміністрацію Порошенка і офіс Тимошенко
Через три місяці після смерті Катерини Гандзюк активісти пікетують адміністрацію президента Петра Порошенка та вимагають покарати винних у її вбивстві.
Про це повідомляє ЦПК.
"Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю", - йдеться у повідомленні.
Після Банкової активісти пікетували офіс партії "Батьківщина". Від партії Юлії Тимошенко активісти вимагали виключити з її лав голову Херсонської облради Володимира Мангера, якого вони вважають причетним до справи.
До пікетувальників вийшли депутати "Батьківщини" на чолі з Іваном Крулько і зачитали рішення політради, в якому зобов'язали Херсонську міську організацію "Батьківщини" зняти Мангера з обліку партії та позбавити головування у міському осередку.
Відповідь депутатів не задовольнила активістів, які вимагали ініціювати його відставку з посади голови облради і застосувати пряму норму статуту про виключення його з партії.
Хто замовив Катю Гандзюк? pic.twitter.com/tpdl4rgVCo— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019
Масі Найєм: Будь-хто може опинитися на місці Каті Гандзюк pic.twitter.com/E8MZETC5fy— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019
Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю. pic.twitter.com/MbwDLZqV6x— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019
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Нагадаємо:
- 31 січня на прес-конференції в Херсоні Владислав Мангер заявив, що призупиняє членство в партії на час розслідування справи Катерини Гандзюк. 1 лютого Президія політради "Батьківщини" задовольнила його заяву.
- 3 грудня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що замовники, організатори та виконавці вбивства Катерини Гандзюк встановлені.
- 4 грудня правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін.
- Нардеп Мустафа Найєм повідомив, що підозрюваний Олексій Левін (справжнє прізвище – Москаленко) є помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького, і зараз перебуває в Домінікані.
- У січні СБУ оголосила в розшук підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка).
- 31 липня у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками.
- 4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні після багатьох операцій.