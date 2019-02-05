МЗС Канади не пустило російські пропагандистські ЗМІ на засідання щодо Венесуели

Міністерство закордонних справ Канади не допустило російських пропагандистів із агентств "Спутник", "РИА-Новости" і "ТАСС" до висвітлення засідання "лімської групи" в Оттаві.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Відзначається, що на агентство "ТАСС" в Канаді працює власний кореспондент, який має постійну акредитацію при парламенті країни, але на захід у МЗС його все одно не допустили.

Окрім росіян, у журналістській акредитації на зустріч "лімської групи" відмовили також журналістам венесуельського мовника "teleSUR", оскільки він є "державним пропагандистським ресурсом".

У Посольстві РФ у Канаді назвали такі дії "цілеспрямованою травлею".

В отношении соблюдения прав журналистов Оттаве следует применять к себе те же правила и стандарты, соблюдения которых она требует от других pic.twitter.com/6KZnqWzLou — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) February 4, 2019

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