МЗС Канади не пустило російські пропагандистські ЗМІ на засідання щодо Венесуели

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Вівторок, 5 лютого 2019, 08:57

Міністерство закордонних справ Канади не допустило російських пропагандистів із агентств "Спутник", "РИА-Новости" і "ТАСС" до висвітлення засідання "лімської групи" в Оттаві.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Відзначається, що на агентство "ТАСС" в Канаді працює власний кореспондент, який має постійну акредитацію при парламенті країни, але на захід у МЗС його все одно не допустили.  

Окрім росіян, у журналістській акредитації на зустріч "лімської групи" відмовили також журналістам венесуельського мовника "teleSUR", оскільки він є "державним пропагандистським ресурсом".

У Посольстві РФ у Канаді назвали такі дії "цілеспрямованою травлею". 

Нагадаємо:

  • 4 лютого в Оттаві пройшло позачергове засідання так званої "лімської групи", до якої входять держави Західної півкулі, зацікавлені у мирному вирішенні кризи у Венесуелі.
  • Його учасники підтримали Хуана Гуайдо як тимчасового президента країни, але виступили проти застосування сили.
  • 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим військове втручання США в охоплену кризою Венесуелу.
  • Минулого місяця кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
  • У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
  • Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.
  • Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
  • ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
  • Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.
  • Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.

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Теми: Канада Росія пропаганда Венесуела


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