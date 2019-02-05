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У Медведчука відреагували на справу в ГПУ: "Яценюк із шістками" пробили дно

Вівторок, 5 лютого 2019, 16:58

У політика Віктора Медведчука заявили, що відкриття провадження щодо нього є атакою зі сторони "партії війни".

Про це йдеться у заяві на сайті громадської організації, яку очолює Медведчук, "Українській вибір".

У ній стверджується, що Медведчук на з'їзді партії "Опозиційна платформа – За життя" 29 січня оприлюднив План-концепцію врегулювання кризи на Південному Сході України, який "повністю відповідає Мінським угодам".

"Внесення змін до Конституції України щодо автономії Донбасу не означає перетворення України на федеративну державу. І всі звинувачення, що ми таким чином створюємо федерацію, є безпідставними інсинуаціями осіб, далеких від розуміння принципів державного устрою і норм Основного Закону", - наводяться слова Медведчука.

"Минуло всього кілька днів, і народний депутат з "Народного фронту", ймовірно з числа політичних одноклітинних… Андрій Тетерук звернувся в Генеральну прокуратуру з передбачуваним і юридично нікчемним наклепом", - заявляють у Медведчука.

Заяву Тетерука назвали "дикою, популістською, пронизаною повним запереченням Конституції".

"Впевнені, що юридична відповідь Віктора Медведчука, який безсумнівно буде, продемонструє повну неспроможність і "Народного фронту", і Тетерука, який в цій ситуації годиться тільки на роль хлопчика для биття. Втім, з Яценюком і його шістками завжди так - спочатку вони "пробивають дно", а потім дивуються, що не вистачило висоти", - сказано у заяві.

В організації вважають, що атака на Віктора Медведчука доводить – "найбільше на світі "партія війни" боїться реалізації плану Медведчука, відновлення миру на Сході України, повернення Донбасу в Україні, а Україна на Донбас".

Нагадаємо:

  • Генпрокуратура у вівторок відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука. Провадження було відкрите за зверненням народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.
  • На першому з'їзді "Опозиційної платформи – за життя" Віктор Медведчук заявив про необхідність створення "автономного регіону Донбас"із закріпленням цього статусу у Конституції України.
  • Наприкінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновленню миру" з Росією.

Українська правда

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Теми: МедведчукЯценюк
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