Новини дня: Супрун відсторонили, а Івлєєву не впустили

Супрун відсторонили від посади виконувача обов’язків міністра, Янукович хоче говорити, а блогерку Івлєєву не пропустили до України — новини, що були актуальні 5 лютого.

Про Уляну Супрун

Київський суд тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я. Пізніше стало відомо, що це через нібито подвійне громадянство.

Про вбивство Гандзюк

Батько херсонської активістки Катерини Гандзюк оприлюднив фотографії доньки, облитої кислотою, — "щоб їх побачили виконавці, замовники злочину та чиновники".

Про вибори президента

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 4 кандидатів у президенти — відтак їх тепер 34.

Про інші важливі новини

Російську відеоблогерку Анастасію Івлєєву не впустили до України — через незаконне відвідування анексованого Криму.

Віктор Янукович, якого раніше заочно засудили до 13 років ув’язнення, вирішив дати прес-конференцію у Москві — екс-президент збирається говорити про "актуальні питання української політики".

Порошенко заявив, що віддасть наказ прикордонникам не впускати спостерігачів від Росії на президентські вибори 2019 року.