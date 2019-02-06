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Розпродаж армії: у Гриценка заявили, що винні Порошенко і Луценко

Середа, 6 лютого 2019, 10:42

Позафракційний нардеп, голова виборчого штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак заявив, що за "знищення військового потенціалу" української армії відповідальні чинний президент Петро Порошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов і генпрокурор Юрій Луценко.

Про це він сказав на засіданні Верховної Ради 6 лютого, реагуючи на заяву Луценка про те, що за міністра оборони Гриценка було розпродане майно армії. 

"Я завжди говорив генпрокурору, коли той ще сидів у залі ВР, що "Дивіться, Юрію Віталійовичу, коли щось говориш, завжди можна вийти на самого себе", і коли я чую, що готувались якісь величезні розкрадання армії у 2004-2005 році, то хочу звернутися до урядовців, що сидять тут в залі, які скажуть, що всі рішення про відчуження техніки і  майна приймаються Кабінетом міністрів", - сказав Чумак.

Він також нагадав, що у 2005 році сам Луценко був міністром МВС, але не вжив жодних заходів для збереження боєздатності армії.

"Юрій Віталійович тоді сидів тут і був керівником МВС і чого ж нічого не зробив? Ще нагадаю, що саме в ті часи секретарем РНБО, який забезпечував обороноздатність країни, був Петро Порошенко, а Олександр Турчинов був керівником СБУ", - нагадав нардеп.

"То, може, давайте порушимо кримінальну справу проти тих керівників, на яких була величезна відповідальність за обороноздатність країни? Юрію Віталійовичу, завжди вийдете самі на себе – ви один з членів того самого мафіозного угрупування", - підсумував Чумак. 

Нагадаємо:

  • 4 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ДБР займеться перевіркою діяльності всіх колишніх міністрів оборони та керівників Генштабу з 1991 до 2014 років, щоб визначити, хто з них став "генератором знищення військового потенціалу" української армії.
  • Як приклад Луценко навів діяльність міністра оборони, а зараз кандидата у президенти, Анатолія Гриценка. На думку Луценка, саме з 2005 року, коли міністром був Гриценко, почався найбільший "розпродаж" військової техніки української армії.
  • Гриценко на це відповів, що таким чином кум президента Петра Порошенка Юрій Луценко позбавляється опонентів.
  • 6 лютого Чумак заявив, що у штабі Гриценка знайшли прослушку і що до цього може бути причетна держава.  

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГриценкоЛуценкоармія
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