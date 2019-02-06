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Супрун прокоментувала своє "відсторонення" і перервала відрядження у США

Середа, 6 лютого 2019, 11:00
Супрун прокоментувала своє відсторонення і перервала відрядження у США

Уляна Супрун, повноваження якої як виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я призупинив Окружний адмінсуд Києва, перервала відрядження у США, щоб розібратися у ситуації.

Про це 6 лютого вона написала у Facebook.

"Сьогодні повертаюсь в Україну з відрядження у США, яке було скасоване у зв’язку з ухвалою судді Каракашьяна. Мусимо у найкоротші строки відновити роботу Міністерства", - написала вона.

За її словами, наразі потрібно оперативно врегулювати ситуацію, яка склалась.

Зокрема, Супрун підкреслила, що розподіл препаратів, які готуються до відправки в регіони на складах МОЗУ, відбувається за підписом в.о. міністра і тепер виникли питання, хто саме підпише розпорядження та коли медичні заклади отримають ліки?

Вона зазначила, що на складах держпідприємств "Укрвакцина" та "Укрмедпостач" готуються до розвезення в регіони життєво необхідних препаратів за 33 програмами державних закупівель.

"Це вакцини проти кору. Це ліки для онкохворих дітей і дорослих, людей з діабетом, хворобами серця, гепатитом, препарати для тих, хто потребує діалізу чи антиретровірусної терапії", - пояснила Супрун.

Також вона відзначила, що під загрозою договори з міжнародними організаціями, які закуповуватимуть ліки, вакцини за кошти держбюджету 2019 року, оскільки повноваження підписувати такі договори має лише в.о. міністра.

За її словами, зірвані терміни поставок призведуть до того, що тисячі людей залишаться без лікування, а довіра до міжнародних організацій, які не дають красти кошти з держбюджету та допомагають закуповувати в рази більше ліків — буде втрачена.

Супрун також зазначила, що готова підписувати усе необхідне.

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Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: СупрунСШАМОЗохорона здоров'я
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