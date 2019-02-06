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Гриценко про позов Луценко щодо захисту честі і гідності: Захищає те, чого немає

Середа, 6 лютого 2019, 12:08

Кандидат у президенти від партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що Ірині Луценко, яка подала позов до суду проти нього про захист честі і гідності, немає чого захищати.

Про це він написав у Facebook.

"Захищати те, чого немає? Горе-прокурор з Жінкою Тисячоліття пішли проти мене до суду, захищати "честь і гідність"", - написав він.

"Краще би президентські куми захищали не свою чи розенблатів з пашинськими "честь і гідність" - захищали би Катю Гандзюк, Олега Михайлика, Павла Шеремета, Максима Шаповала і ще багатьох-багатьох людей. Яких весь час їхнього правління вбивають - кислотою в обличчя, пострілом у груди, вибухівкою в центрі столиці", - додав політик.

Гриценко додав, що активістів вбивають демонстративно і безкарно.

Крім того прес-служба Гриценка опубілкувала заяву, в якій зазначається, що "налякана втратою влади чота Луценків позбулася будь-якого відчуття міри та совісті".

"Втягувати власного сина у війну з опонентами на догоду своєму кумові Порошенку - це верх цинізму. Ці політичні тварини не гребують жодною святою темою, перетворюючи все на фарс та буфонаду", - йдеться у заяві.

"Ми щиро вітаємо крок кожного чоловіка піти на війну та виконати свій громадянський обов‘язок. Але чи гоже мамі справжнього воїна, який вирішив захищати свою землю за покликом душі і серця, кричати про це на кожній велелюдній площі? Ба більше – судитися, щоби довести що він не жирафа?", - додали у прес-службі кандидата.

Також зазначається, що син Луценків міг би сам розповісти про свою службу без допомоги мами.

"Заявляємо, що наразі проти Анатолія Гриценка немає жодного провадження і не отримано жодного офіційного позову. А у разі їх появи - ми не будемо ховатися і чесно прийдемо до суду, якщо до цього дійде справа", - сказано у повідомлені.

У прес-службі додали, що  всі попередні суди проти влади команда Гриценка виграла і підкреслили, що впевнені у тому ,що Луценко програє позов.

Нагадаємо:

  • Раніше Гриценко в інтерв’ю Гордону заявив, що на відміну від президента Петра Порошенка, генпрокурора Юрія Луценка чи секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова не ховав свого сина від служби в АТО.
  • Генпрокурор обурився словами Гриценка, і заявив, що вимагає вибачення. Він також опублікував світлини сина Олександра з фронту, який пішов туди добровільно.
  • Після цього Гриценко заявив, що не буде вибачатися перед генеральним прокурором Юрієм Луценком, проте приніс вибачення його сину Олександру.
  • Після цього Ірина Луценко заявила, що подасть в суд на кандидата у президенти України Анатолія Гриценка.
  • 6 лютого стало відомо, що нардеп від БПП і дружина генпрокурора Ірина Луценко подала позов проти кандидата у президенти Анатолія Гриценка про захист честі та гідності родини.
  • Моральну шкоду від заяв Гриценка про те, що Луценки начебто "відмазували" сина від мобілізації, депутат оцінила у 2,5 мільйона гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГриценкоЛуценкосуд
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