Гриценко про позов Луценко щодо захисту честі і гідності: Захищає те, чого немає
Кандидат у президенти від партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що Ірині Луценко, яка подала позов до суду проти нього про захист честі і гідності, немає чого захищати.
Про це він написав у Facebook.
"Захищати те, чого немає? Горе-прокурор з Жінкою Тисячоліття пішли проти мене до суду, захищати "честь і гідність"", - написав він.
"Краще би президентські куми захищали не свою чи розенблатів з пашинськими "честь і гідність" - захищали би Катю Гандзюк, Олега Михайлика, Павла Шеремета, Максима Шаповала і ще багатьох-багатьох людей. Яких весь час їхнього правління вбивають - кислотою в обличчя, пострілом у груди, вибухівкою в центрі столиці", - додав політик.
Гриценко додав, що активістів вбивають демонстративно і безкарно.
Крім того прес-служба Гриценка опубілкувала заяву, в якій зазначається, що "налякана втратою влади чота Луценків позбулася будь-якого відчуття міри та совісті".
"Втягувати власного сина у війну з опонентами на догоду своєму кумові Порошенку - це верх цинізму. Ці політичні тварини не гребують жодною святою темою, перетворюючи все на фарс та буфонаду", - йдеться у заяві.
"Ми щиро вітаємо крок кожного чоловіка піти на війну та виконати свій громадянський обов‘язок. Але чи гоже мамі справжнього воїна, який вирішив захищати свою землю за покликом душі і серця, кричати про це на кожній велелюдній площі? Ба більше – судитися, щоби довести що він не жирафа?", - додали у прес-службі кандидата.
Також зазначається, що син Луценків міг би сам розповісти про свою службу без допомоги мами.
"Заявляємо, що наразі проти Анатолія Гриценка немає жодного провадження і не отримано жодного офіційного позову. А у разі їх появи - ми не будемо ховатися і чесно прийдемо до суду, якщо до цього дійде справа", - сказано у повідомлені.
У прес-службі додали, що всі попередні суди проти влади команда Гриценка виграла і підкреслили, що впевнені у тому ,що Луценко програє позов.
Нагадаємо:
- Раніше Гриценко в інтерв’ю Гордону заявив, що на відміну від президента Петра Порошенка, генпрокурора Юрія Луценка чи секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова не ховав свого сина від служби в АТО.
- Генпрокурор обурився словами Гриценка, і заявив, що вимагає вибачення. Він також опублікував світлини сина Олександра з фронту, який пішов туди добровільно.
- Після цього Гриценко заявив, що не буде вибачатися перед генеральним прокурором Юрієм Луценком, проте приніс вибачення його сину Олександру.
- Після цього Ірина Луценко заявила, що подасть в суд на кандидата у президенти України Анатолія Гриценка.
- 6 лютого стало відомо, що нардеп від БПП і дружина генпрокурора Ірина Луценко подала позов проти кандидата у президенти Анатолія Гриценка про захист честі та гідності родини.
- Моральну шкоду від заяв Гриценка про те, що Луценки начебто "відмазували" сина від мобілізації, депутат оцінила у 2,5 мільйона гривень.