Луценко подала иск на Гриценко: требует 2,5 миллиона

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Среда, 6 февраля 2019, 10:38

Нардеп от БПП и жена генпрокурора Ирина Луценко подала иск против кандидата в президенты Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства семьи.

Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK.

Моральный ущерб от заявлений Гриценко о том, что Луценки якобы "отмазывали" сына от мобилизации, депутат оценила в 2,5 миллиона гривен.

"Сумма иска будет 2,5 миллиона гривен. Это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы подать платеж, который принимает ЦИК у кандидатов в президенты. Если он нашел как будущий Верховный главнокомандующий (так он думает, так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина), то проигранный им в суде иск будет стоить ему того задатка", - заявила жена генпрокурора.

Она также напомнила, что ее сын 40 дней был в Песках, под Донецким аэропортом в составе 55-й Запорожской артиллерийской дивизии и показала справку из воинской части.

"У меня вопрос к честному и такому псевдопатриотическому полковнику Гриценко. У него есть военное образование, он был министром обороны, ему президент Порошенко предлагал идти министром обороны или возглавлять СНБО и другие должности. Отказался ... Тогда, когда была такая беда, почему вы, Анатолий Гриценко, не пошли на фронт? Это попахивает дезертирством, это попахивает "отмазыванием", - заявила Луценко.

Она добавила, что средства после победы в суде направят на нужды волонтерских организаций.

Напомним:

  • Ранее Гриценко в интервью Гордону заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова не прятал своего сына от службы в АТО.
  • Генпрокурор возмутился словами Гриценко, и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.
  • После этого Гриценко заявил, что не будет извиняться перед генеральным прокурором Юрием Луценко, однако принес извинения его сыну Александру.
  • Позже Ирина Луценко заявила, что подаст в суд на Гриценко.

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Темы: Луценко Гриценко суд


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