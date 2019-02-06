Луценко подала иск на Гриценко: требует 2,5 миллиона

Нардеп от БПП и жена генпрокурора Ирина Луценко подала иск против кандидата в президенты Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства семьи.

Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK.

Моральный ущерб от заявлений Гриценко о том, что Луценки якобы "отмазывали" сына от мобилизации, депутат оценила в 2,5 миллиона гривен.

"Сумма иска будет 2,5 миллиона гривен. Это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы подать платеж, который принимает ЦИК у кандидатов в президенты. Если он нашел как будущий Верховный главнокомандующий (так он думает, так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина), то проигранный им в суде иск будет стоить ему того задатка", - заявила жена генпрокурора.

Она также напомнила, что ее сын 40 дней был в Песках, под Донецким аэропортом в составе 55-й Запорожской артиллерийской дивизии и показала справку из воинской части.

"У меня вопрос к честному и такому псевдопатриотическому полковнику Гриценко. У него есть военное образование, он был министром обороны, ему президент Порошенко предлагал идти министром обороны или возглавлять СНБО и другие должности. Отказался ... Тогда, когда была такая беда, почему вы, Анатолий Гриценко, не пошли на фронт? Это попахивает дезертирством, это попахивает "отмазыванием", - заявила Луценко.

Она добавила, что средства после победы в суде направят на нужды волонтерских организаций.

Напомним: