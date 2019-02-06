Аласанія розповів, що його звільнення записували на аудіо, але досі не оприлюднили

Звільнений з посади голови правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія заявив, що йому не відомо, у чому його офіційно звинувачують.

Про це Зураб Аласанія розповів в інтерв’ю DW.

"Поки немає жодного обґрунтування. Вони (наглядова рада. - Рад.) розшифровують протокол, так вони сказали. Там робився аудіозапис, але його теж не надали. Тому насправді мені не відомо, у чому мене офіційно звинувачують. Те, що було опубліковано в соціальних мережах, - це єдиний документ. Вони сказали, що це був драфт. Наскільки і що саме з нього може дійти (до офіційного рішення. - Ред.), я не можу сказати, - зазначив він.

Аласанія додав, що під час прийняття рішення про його звільнення були порушені усі процедури.

"Для початку варто згадати те, що це було зроблено з голосу і таємним голосуванням. Такого немає в положенні, і такого не може бути. Я вже не говорю про те, що, якщо тебе в чомусь звинувачують, це мало б бути письмово, це мало б бути п'ять днів на відповідь. Потім вони мали б зібратися, обговорити це і винести це на голосування. Не було навіть п'яти хвилин, не заслухали звіт",- зауважив Аласанія.

За його словами, коли почалося обговорення, не було названо жодної причини для звільнення, а "озвучували лише бажання розірвати контракт".

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