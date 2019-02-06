Аласанія розповів, що його звільнення записували на аудіо, але досі не оприлюднили
Звільнений з посади голови правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія заявив, що йому не відомо, у чому його офіційно звинувачують.
Про це Зураб Аласанія розповів в інтерв’ю DW.
"Поки немає жодного обґрунтування. Вони (наглядова рада. - Рад.) розшифровують протокол, так вони сказали. Там робився аудіозапис, але його теж не надали. Тому насправді мені не відомо, у чому мене офіційно звинувачують. Те, що було опубліковано в соціальних мережах, - це єдиний документ. Вони сказали, що це був драфт. Наскільки і що саме з нього може дійти (до офіційного рішення. - Ред.), я не можу сказати, - зазначив він.
Аласанія додав, що під час прийняття рішення про його звільнення були порушені усі процедури.
"Для початку варто згадати те, що це було зроблено з голосу і таємним голосуванням. Такого немає в положенні, і такого не може бути. Я вже не говорю про те, що, якщо тебе в чомусь звинувачують, це мало б бути письмово, це мало б бути п'ять днів на відповідь. Потім вони мали б зібратися, обговорити це і винести це на голосування. Не було навіть п'яти хвилин, не заслухали звіт",- зауважив Аласанія.
За його словами, коли почалося обговорення, не було названо жодної причини для звільнення, а "озвучували лише бажання розірвати контракт".
Нагадаємо:
- Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
- Наразі у Наглядовій раді НСТУ не коментують причину дострокового відсторонення Аласанії без протоколу, який опублікують приблизно за тиждень.
- Виконувати обов’язки Аласанії буде член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури Микола Чернотицький.
- Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
- Згодом член Наглядової ради НСТУ Олександр Павличенко, коментуючи голосування за відсторонення Аласанії, заявив, що так і не зрозумів, на якій підставі це питання внесли до порядку денного.
- Пізніше стало відомо, що у наглядовій раді НСТУ закидають Аласанії, зокрема, те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.
- Незалежні журналісти різних українських ЗМІ заявили, що вважають проявом цензури розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією.
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