У Раді створять робочу групу через "космічні платіжки"

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Четвер, 7 лютого 2019, 11:19

Робоча група з представників різних фракції Верховної Ради підготує проект постанови щодо перевірки обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій після переговорів.  

"За результатами консультацій із головами фракцій щодо ситуації з нарахуванням тарифів для громадян є спільна позиція більшості голів фракцій, що ситуація потребує контролю парламенту", – сказав спікер.

"Спекуляція на цю тему і можливе завищення вартості тарифів б'є по найбільш незахищених громадянах. Якщо такі факти є, вони мають бути досліджені парламентом і має бути дана оцінка парламентом", – додав Парубій

"Тому ми домовилися створити спільну з представників усіх фракцій робочу групу, щоб підготувати постанову для парламенту з питання перевірки обґрунтування нарахування тарифів. І я прошу депутатські фракції невідкладно надати своїх представників до складу цієї групи і підготувати текст постанови, щоб наступного пленарного тижня ми змогли винести її на голосування", – заявив він

Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко в оточенні колег заявив: "Ви, представники БПП, билися б так за людей. От ми блокуємо з вівторка трибуну, щоб змусити Верховну Раду розглянути правильність нарахування тарифів, щоб людей не грабували, коли люди отримують космічні платіжки, більші за їхні зарплати й пенсії".

"А за що  президентські депутати блокують трибуну? Щоб людей і далі грабувати, щоб люди й далі отримували космічні платіжки", – додав лідер "радикалів".

Ляшко тішиться, що "знайшли компроміс": "Треба було тиждень блокувати парламентську трибуну, щоб змусити нарешті погодитися на наші вимоги… змусити владу почути цю проблему".

"Радикали" блокують трибуну
Скрін-шот

"Ми наполягаємо, щоб парламент невідкладно підготував проект постанови і наступного пленарного тижня він був якнайшвидше розглянутий", – додав лідер "радикалів".

Парубій продовжив: Я запрошую всіх на місця, ми переходимо до історичних рішень. І я дуже радий, що ми змогли зняти всі політичні протистояння і перейти до злагодженої роботи парламенту"

Депутати звільнили  трибуну парламенту – і Верховна Рада перейшла до розгляду питання внесення змін до Конституції України.

Олена Рощенко, УП

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Теми: тарифи Верховна Рада Ляшко


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