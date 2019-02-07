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Супрун пояснила, яких повноважень її позбавив суд

Четвер, 7 лютого 2019, 12:29
Супрун пояснила, яких повноважень її позбавив суд

Уляна Супрун, повноваження якої як виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я призупинив Окружний адмінсуд Києва, розповіла, які саме обов'язки не може тепер виконувати.

Про це вона написала у Facebook.

"Суд заборонив мені, як першому заступнику міністра охорони здоров’я України, "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра" включно з уповноваженням заступників підписувати документи замість мене", - написала Супрун.

Вона пояснила, що, зокрема, не можуть бути виконаними такі повноваження, як погодження і подання на розгляд Кабміну проекти законів, актів президента чи Кабміну, видавати обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується міністром, накази та доручення.

Крім того, забороняється представляти МОЗ у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами, приймати рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОЗ

давати обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату МОЗ доручення та підписувати накази МОЗ та інші інші нормативно-правові акти розроблені міністерством.

"Це зокрема підписання життєво важливих наказів щодо розмитнення та розподіл ліків або ж направлення людей на лікування за кордоном", - зазначила Супрун.

Вона додала, що наразі увага та робота уряду і команди міністерства сконцентрована на тому, щоб якомога швидше виправити ситуацію.

За її словами, наступного тижня відбудуться два важливі засідання суду.

Зокрема, на 11 лютого, 14:00 призначено розгляд клопотання, яке подало Міністерство юстиції України від імені уряду про скасування тимчасової заборони їй виконувати обов'язки міністра.

"Розгляд буде в Окружному адмінсуді Києва. Це наша можливість розблокувати роботу Міністерства", - пояснила Супрун.

Також вона повідомила, що 15 лютого о 14:50 в тому ж суді розглядатиметься позов народного депутата Ігоря Мосійчука щодо відсутності у неї повноважень до виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.

"Це дуже небезпечна атака на всю трансформацію системи охорони здоров’я і нам потрібна ваша підтримка", - заявила Супрун.

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Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: СупрунМОЗсуд
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